Cronaca

Torre Annunziata - Incidente stradale in via Veneto, in ospedale il conducente di un'auto

L'uomo avrebbe urtato un camion ribaldandosi con la propria vettura, ora si trova a Boscotrecase.

di Francesco De Sio sabato 17 agosto 2019 - 17:34

La stagione estiva non fa sconti a Torre Annunziata, dove in giornata si è verificato un nuovo incidente stradale all'incrocio tra via Vittorio Veneto e via Parini, in una zona che già in passato aveva fatto registrare più di qualche problema nella città oplontina. In mattinata, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, un'auto è andata ad impattare violentemente contro un camion, finendo per ribaltarsi sulla. Tutta la parte anteriore sinistra del veicolo è quindi andata in frantumi, con i pezzi che si sono sparpagliati lungo tutta la carreggiata.



Lo spettacolare sinistro ha inevitabilmente attirato l'attenzione dei presidenti, i quali si sono attivati per chiamare i soccorsi.

Fortunatamente l'uomo al volante dell'automobile distrutta - stando a quanto appreso dagli investigatori - avrebbe riportato solo lievi ferite alla testa che hanno comunque reso inevitabile il trasportato presso l'ospedale di Boscotrecase da un'ambulanza del 118 giunta in loco. Le condizione del conducente non appaiono allarmanti, mentre non si sono registrati problemi per il camionista o soggetti terzi. All'incrocio pattuglie di polizia e carabinieri hanno lentamente ripristinato la regolare viabilità.