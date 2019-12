Cronaca

Terzigno - Abbattimento parco Santa Lucia, questa sera servizio de 'Le Iene'

Sembra calato il silenzio sulla tragica vicenda che ha visto le 14 famiglie restare senza casa e senza aiuti.

di Alina Cescofra martedì 3 dicembre 2019 - 20:38

Macerie, solo macerie. Questo è rimasto dei 14 edicifi del parco Santa Lucia di Terzigno. Ieri è stata abbattuta l'ultima villetta. Sembra calato il silenzio sulla tragica vicenda che ha visto le 14 famiglie restare senza casa e senza aiuti. Ma è soltanto un'impressione.



Le iniziative che stanno prendendo vita sono diverse.

Infatti è stato istituito un fondo per dare sostegno economico a queste famiglie e sono stati richiesti aiuti economici alla Regione Campania. I riflettori non si sono spenti e stasera andrà in onda un'interessante servizio del programma" Le iene" su Italia 1, che racconterà tutta la vicenda

Terzigno - Abbattimento parco Santa Lucia, questa sera servizio de 'Le Iene'

Condividi Facebook Twitter