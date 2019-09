Cronaca

Sorrento - Ultima giornata del G20s, il summit delle località balneari italiane a Castiglione della Pescaia

Per la Campania i comuni partecipanti sono stati la città di Sorrento, rappresentata dal sindaco Giuseppe Cuomo e dall'assessore Rachele Palomba, ed i comuni di Forio ed Ischia.

di Vittoria Samaria venerdì 20 settembre 2019 - 08:14

Si concludono oggi i lavori del G20s delle Spiagge Italiane, il summit delle principali località balneari, organizzato quest’anno dal Comune di Castiglione della Pescaia (GR) in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e Regione Toscana, dal 18 al 20 settembre.



L’evento, che gode del patrocinio di ANCI, ENIT, Camera di Commercio Maremma e Tirreno e della Provincia di Grosseto, ha riunito ben 26 comuni italiani che accogliendo nel totale circa 70 milioni di turisti ogni anno, rappresentano una fetta importante del turismo italiano.

Quest’anno infatti il tavolo permanente del G20s ha deciso di coinvolgere ulteriori sei spiagge a maggior flusso turistico balneare, oltre alle prime 20 già aderenti al protocollo d’intesa lo scorso anno, dal ventunesimo al ventiseiesimo posto per numero di presenze rilevate nell’anno 2017 dall’ISTAT: Rosolina (Veneto), Grosseto, Orbetello, Viareggio (Toscana), Arzachena (Sardegna) e Taormina (Sicilia).



Le sei new entries sono andate ad aggiungersi al lungo elenco dell'anno scorso: Grado, Lignano Sabbiadoro (Friuli Venezia Giulia), Caorle, Cavallino Treporti, Chioggia, Jesolo, San Michele al Tagliamento – Bibione (Veneto), Bellaria Igea Marina, Cattolica, Cervia, Cesenatico, Comacchio, Riccione, Rimini (Emilia-Romagna), Castiglione della Pescaia, San Vincenzo (Toscana), Vieste (Puglia) insieme ai comuni campani: Sorrento (rappresentata dal sindaco Giuseppe Cuomo e dall'assessore Rachele Palomba), Forio ed Ischia.



Nei primi due giorni i lavori si sono concentrati sui tavoli tecnici che hanno affrontato argomenti legati alla gestione delle spiagge, alla fiscalità comunale e alla promozione, allo sviluppo del turismo sostenibile e accessibile continuando il lavoro iniziato nella prima edizione del summit, svoltosi l'anno scorso a San Michele al Tagliamento – Bibione, in provincia di Venezia.

L’evento di punta della giornata d’apertura del G20s è stato senza dubbio la firma del protocollo d’intesa con l’ENIT, l'Ente Nazionale italiano per il turismo, per la promozione delle località balneari e la nascita di un brand delle spiagge italiane.





“Questa firma segna uno spartiacque fondamentale per il turismo balneare” ha dichiarato Giancarlo Farnetani, Sindaco di Castiglione della Pescaia. “I comuni del G20s rappresentano un fetta importante del turismo italiano e con questo protocollo avviamo una fase di collaborazione concreta con l’ENIT, per sviluppare e coordinare una serie di attività sistemiche per tutto il settore. Nasce un tavolo di coordinamento composto dal Direttore Esecutivo dell’ENIT, e dalla segreteria tecnica e un gruppo di rappresentanti dei Comuni del G20s”.

Sul palco del G20s anche il presidente dell’ENIT Giorgio Palmucci: “Il balneare muove l’economia del turismo a ritmi più sostenuti. Per la vacanza al mare i turisti stranieri hanno speso nel Belpaese 6,6 miliardi di euro ossia il 20% in più nel 2018 sul 2017. Proprio partendo dalle potenzialità del settore Enit vuole rafforzare l’intesa con gli operatori del settore e gli enti coinvolti affinché l’Italia offra la migliore ospitalità possibile e servizi coordinati”.



Proprio in questa direzione si inserisce il protocollo firmato, che rappresenta il primo risultato concreto di un movimento nato dal basso e che punta a creare una pressione positiva sulle istituzioni per migliorare e rendere ancora più competitivo il nostro turismo.



Nella giornata di oggi si concluderanno i lavori, con tavoli tecnici su temi quali "Turismo balneare & ambiente", "Turismo balneare & competività" e "Turismo balneare & accoglienza". Previsti anche un intervento dell'Assessore al Turismo dell'Emilia Romagna, Andrea Corsini e la presentazione del Summit G20s 2020 che precederà le conclusioni e i saluti finali di Stefano Ciuoffo, Assessore al Turismo della Regione Toscana.







Sorrento - Ultima giornata del G20s, il summit delle località balneari italiane a Castiglione della Pescaia

Condividi Facebook Twitter