Sant'Antonio Abate - Ancora boom di turisti: la magia del Natale raggiunge la Puglia

Pullman di turisti provenienti dalla Puglia per ammirare le luminarie, il Villaggio di Babbo Natale e le numerosi attrazioni del Xmas80057.

di Maria Felice Ferrara domenica 8 dicembre 2019 - 13:19

«Che meraviglia... se è un sogno non svegliateci!». È questo il commento a caldo dell’associazione culturale “Vivi 80057” di fronte ai tantissimi volti gioiosi che nella serata di ieri hanno travolto ancora una volta Sant’Antonio Abate.

Dopi i circa 18.000 visitatori che, nello scorso weekend, hanno fatto tappa sul territorio abatese per ammirare le numerose attrattive del “Xmas80057”, ieri sera si è dato incredibilmente seguito al grandissimo successo del weekend inaugurale dell’evento natalizio.

Un nuovo boom di turisti ha travolto prima la piazza Don Mosé Mascolo e poi il Parco Naturale per lasciarsi coinvolgere dalla magia delle luminarie, del Villaggio di Babbo Natale e delle numerose attrazioni sparsa qua e là per il Xmas park.

Ci sono stati pullman provenienti da Afragola, Caivano, Casoria, Arzano, Casalnuovo ma anche altri dalla Puglia, precisamente da San Giovanni Rotondo e San Marco In Lamis, Foggia.



«Ci avrà probabilmente messo la mano pure Padre Pio – commenta il Vicesindaco Giuseppe Abagnale - ma vi assicuro che dietro quanto sta avvenendo in questi giorni nel nostro paese c'è un lavoro enorme di programmazione e di organizzazione attivo già da mesi. Bravi tutti!».

La suggestività del mondo magico, fatto di luci, scoperte, musica, divertimento al sapore di dolce, salato e dal gusto fresco e dissetante, in cui si è trasformato Sant’Antonio Abate da esattamente una settimana, dunque, ha travalicato i confini della Campania assumendo risonanza a livello nazionale.

Il merito ancora una volta di questa ondata di turismo va all’associazione "Doria Art", in particolare al Presidente Ciro Smaldone Rispoli e all’ agenzia di viaggi "Italia Verdeblu" di Enzo Castiello.











