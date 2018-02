Cronaca

Pompei - Rottura ad una condotta regionale, diverse zone senz'acqua

Anche a terzigno e Scafati sono diverse le zone interessate dal disservizio.

mercoledì 21 febbraio 2018 - 12:33

Immagine di repertorio non collegata alla notizia

Rottura improvvisa di una condotta regionale in località Vicinale Cangiani (Comune di Boscoreale) questa stamattina, che ha causato la sospensione del flusso idrico per provvedere alla riparazione. Il disservizio sta interessando diversi comuni. In particolare a Scafati di registrano abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua ai piani alti in tutto il territorio comunale. A Pompei la mancanza d’acqua in via Civita Giuliana, via Grotta Parrella, via Nolana, via Andolfi e relative traverse, oltre all'abbassamento di pressione sulla restante parte del territorio.

ATerzigno, infine, la mancanza d’acqua in via Alessandro Volta, via Aquini e relative traverse.



L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a partire dalle ore 08:00 di domani, giovedì 22 febbraio. Gori segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

