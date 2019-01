Cronaca

Napoli - Riapre Sorbillo in meno di 48 ore dopo la bomba di mercoledì

Ancora una volta trovo la forza di rialzarmi per dare un segnale forte... Restiamo uniti, facciamo rete, confrontiamoci, denunciamo!

di di Vittoria Samaria sabato 19 gennaio 2019 - 21:08

La pizzeria Sorbillo, storica pizzeria di via Tribunali, sconquassata da una bomba la notte tra martedì e mercoledì scorso, riaprirà i battenti lunedì 21 gennaio. L' annuncio è stato dato da Gino Sorbillo, il titolare, nel corso di una manifestazione che si è svolta davanti alla pizzeria al cui interno sono in corso i lavori.

Sorbillo non è abbattuto e continua a lottare chiedendo però al popolo napoletano di stargli vicino e di condividere la sua lotta. La risposta dei napoletani non si è fatta attendere. Molti cittadini si sono dati appuntamento oggi davanti al suo locale per esprimere vicinanza sia a lui che ai suoi dipendenti ed un grande striscione è stato apposto davanti all'ingresso della pizzeria: "Aperti dopo la bomba.Viva Napoli".



Dalle sue pagine social il messaggio del pizzaiolo, erede di una lunga tradizione familiare e considerato uno dei migliori interpreti dell'arte della pizza napoletana: - In meno di 48 ore riapro.

Nonostante le cattiverie, la gelosia e la violenza ancora una volta trovo la forza di rialzarmi per dare un segnale forte a tutto il settore commerciale e sociale di forza e determinazione. Non mi piango addosso, sono demoralizzato e perplesso ma non perdo la fiducia verso le istituzioni e le forze dell’ordine che amo. È stata questa un’altra esperienza di vita, forse avete un po’ bisogno di me, attraverso me trovate la forza e lo stimolo, vi confido che anche io ho bisogno di voi... Restiamo uniti, facciamo rete, confrontiamoci, denunciamo! Solo così possiamo farcela. Un abbraccio a tutti di cuore. Gino Sorbillo