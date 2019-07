Cronaca

Gragnano - Cade e muore pochi giorni dopo il parto, addio ad una 35enne. Famiglia sotto shock

Nulla da fare per la donna giunta in condizioni disperate al San Leonardo di Castellammare

di genesp sabato 27 luglio 2019 - 14:16

Tragedia a Gragnano. Una 35enne, Maria Teresa Comentale, mamma da soli cinque giorni, è morta nella notte all'ospedale San Leonardo dove è arrivata in gravissime condizioni di salute. I medici del pronto soccorso hanno provato a fare l'impossibile per la donna che aveva avuto, nel corso della serata, diversi attacchi cardiaci. Secondo una prima diagnosi, la causa della morte è da ricercare all'interno di una caduta della giovane donna nel bagno di casa. Mentre aveva in braccio il suo figlioletto, sarebbe scivolata e si sarebbe lesionata la milza causando poi una emorragia interna. Avrebbe perso tantissimo sangue durante il tragitto verso l'ospedale stabiese nel quale era arrivata in condizioni disperate. L'equipe del San Leonardo ha fatto l'impossibile per salvare la giovane mamma che purtroppo è deceduta dopo qualche ora.





La donna aveva partorito solamente domenica scorso ed era mamma da cinque giorni. Una famiglia distrutta dal dolore per una morte che appare impossibile da accettare. Per un caduta, se la ricostruzione dovesse essere confermata, Maria Teresa Comentale ha dovuto dire addio a suo marito e al suo bambino che aveva custodito per nove mesi. Sul caso indagano comunque i carabinieri di Gragnano che hanno accompagnato la famiglia all'ospedale durante la terribile notte trascorsa. A Gragnano è il momento del dolore: la comunità dei Lattari si stringe intorno al dolore del marito e del neonato che si ritrova purtroppo senza una mamma.