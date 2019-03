Cronaca

Facebook, Instagram e WhatsApp fuori uso per gran parte del pomeriggio: in tilt siti e app

I social più utilizzati sono stati offline per qualche ora. Guasti in tutta Europa

mercoledì 13 marzo 2019 - 20:43

E' stato un pomeriggio nero per Facebook, Instagram e WhatsApp. I tre social più utilizzati in Italia sono stati offline per qualche ora per cause ancora da accertare. E' stato impossibile infatti commentare, postare foto o status, comunicare oltre che caricare le singole pagine. Un disservizio che ha interessato milioni di cittadini in Italia che utilizzano i social sia tramite app che tramite browser. Ma il problema non è stato solo italiano: segnalazioni sono arrivate da tutta Europa. #Facebookdown, #Whatsappdown e #Instagramdown sono diventati ben presto tendenza su Twitter dove tantissimi utenti si sono scambiati idee e commenti, alcuni ironici, a riguardo.

I tecnici in breve tempo sono riusciti a risolvere il guasto ma non sono state diffuse le motivazioni che hanno creato una serie di bug a milioni di cittadini. Non è la prima volta che si ripete un disagio del genere: in passato Whatsapp è stato offline anche per diverse ore a causa di presunti attacchi hacker. Ora sembra tutto sotto controllo secondo quanto diffuso dai vertici dell'azienda Facebook (che comprende anche Instagram e Whatsapp).