Castellammare - Savorito e Moscarella, pronto lo sfratto per 30 famiglie abusive

L'ordine è arrivato dall'assessore Gianpaolo Scafarto. Case popolari occupate senza la necessaria assegnazione.

di Simone Rocco sabato 9 marzo 2019 - 08:17

Via gli abusivi dalle case popolari del Savorito e Moscarella. L’ordine è partito dall’assessore alla legalità, Gianpaolo Scafarto, che giovedì pomeriggio – nel corso di un incontro al circolo della legalità – ha espressamente puntato il dito contro chi occupa abitazioni di proprietà del comune senza averne il diritto.



Secondo una prima stima, sarebbero circa 30 le abitazioni occupate abusivamente nelle palazzine popolari del rione Savorito e Moscarella. Un fatto noto da anni in realtà ma nessuno se ne era mai occupato seriamente. In realtà, fu l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Bobbio ad inviare anni fa alcuni primi avvisi di sfratto, ma poi non fu mai dato seguito alle azioni per liberare questi appartamenti.





Ora, nel corso delle diverse operazione condotte nei mesi scorsi dalle forze dell’ordine proprio al Savorito, il problema è venuto nuovamente fuori nel momento in cui si è proceduto all’identificazione di persone che invece in quelle case non dovevano stare. Le segnalazioni sono quindi giunte sulla scrivania di Scafarto che ora vuole dare un’accelerata all’iter di rilascio di queste case occupate senza la necessaria assegnazione.



Proprio a Moscarella, poi, due famiglie furono già sfollate nello scorso mese di gennaio. Ed ora altre 30 famiglie potrebbero presto subire la stessa sorte.