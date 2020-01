Cronaca

Castellammare - San Catello, oggi sarà intronizzata la statua. Inizia la Novena al Santo Patrono

Domenica 19 gennaio la processione per le strade del Centro Antico e la visita al cantiere.

di sr giovedì 9 gennaio 2020 - 14:31

E’ iniziata oggi la Novena di San Catello che si concluderà con la processione dell’effige del Santo Patrono di Castellammare di Stabia pervista per domenica 19 gennaio alle ore 10.



Una Novena che inizia con il Santo Rosario delle 18.00 e la Messa alle ore 18.30 in Cattedrale.



Prima, alle ore 17.00, verrà intronizzata la statua di San Catello in chiesa.



La processione di domenica sfilerà per le strade del centro antico e farà visita al cantiere navale di via Duilio. Una visita che arriva in un momento particolare per le tute blu stabiesi che nei giorni scorsi hanno dovuto dire addio alla nave Trieste partita alla volta del cantiere di Muggiano.





Molte sono le perplessità circa il futuro del cantiere di Castellammare di Stabia. Molti i lavoratori che temono di perdere il lavoro o di essere costretti ad emigrare in altri stabilimenti della Fincantieri. Ora più che mai, quindi, in tanti dedicheranno una preghiera a San Catello affinchè dia modo alle tute blu di poter conservare la propria dignità.

Castellammare - San Catello, oggi sarà intronizzata la statua. Inizia la Novena al Santo Patrono

Condividi Facebook Twitter