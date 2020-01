Castellammare - Riscaldamenti non funzionanti alla Carducci, l'assessore Carosella: Â«Tutto rientrato in pochi minutiÂ»

Cronaca

Castellammare - Riscaldamenti non funzionanti alla Carducci, l'assessore Carosella: «Tutto rientrato in pochi minuti»

Duro invece il Pd: «Distratti dagli eventi di fine anno»

martedì 7 gennaio 2020 - 21:05

In merito a quanto segnalato questa mattina presso la scuola materna “Carducci”, l’assessore alla Scuola Diana Carosella, dopo aver effettuato tutti gli accertamenti unitamente agli uffici preposti, ha fatto sapere che la struttura ha regolarmente funzionato questa mattina nonostante alcuni inconvenienti che il pronto intervento dell’amministrazione comunale ha risolto. «Si precisa che la ditta delle pulizie ha lavorato anche ieri, nonostante la festività dell’Epifania, per permettere l’inizio delle lezioni. Nelle prime ore di questa mattina è vero che banchi e sedie non erano sistemati a dovere ma tutto è stato messo a posto in poco tempo. La cucina è stata pulita dalla società addetta alla mensa ed ha funzionato per il pranzo» spiegano da Palazzo Farnese.



«Il personale scolastico e tutti gli operatori hanno in ogni modo cercato di favorire l’accoglienza dei piccoli alunni e non creare un disagio alle famiglie. In merito alla segnalazione effettuata da alcuni genitori di alunni all’Asl competente, la stessa Azienda Sanitaria a seguito di sopralluogo immediatamente effettuato, non ha riscontrato nessuna delle anomalie riportate nella lettera firmata dalle mamme. Il tutto è stato riportato alle normali attività didattiche» concludono.





Critica invece la posizione del Partito Democratico: « Senza strumentalizzazioni, senza polemiche, piuttosto una esortazione all’amministrazione comunale che, probabilmente, distratta dagli eventi di fine anno, ha trascurato gli interventi finalizzati ad accogliere alunni e personale scolastico per la ripresa delle attività nelle scuole cittadine. Già dagli inizi di dicembre, intanto la quasi totalità della platea scolastica comunale non fruisce dei riscaldamenti. Si tratta dei nostri bambini, quelli degli asilo nido e delle elementari che al mattino ormai vanno a scuola imbacuccati.Tutt’ora ancora diversi istituti restano al freddo per mancanza di interventi previsti durante la chiusura delle festività ma non risolti per l’apertura del nuovo anno».



«Non è più procrastinabile una situazione del genere. Comprendiamo le emergenze, la patologia della macchina comunale ma Il perpetuarsi di situazioni croniche fanno di questo fenomeno la normalità. Auspichiamo in un intervento risolutivo a breve, non possiamo permettere che i bambini siano all’addiaccio nelle loro classi ;. una inefficienza del genere non è ne tollerabile ne giustificabile» conclude Iovino.

