Cronaca

Castellammare - Negativo il test coronavirus sul 60enne. Disinfettanti e mascherine introvabili

Corsa all'acquisto di provviste alimentari.

di sr lunedì 24 febbraio 2020 - 13:19

Negativo al test del coronavirus. E’ questa, fortunatamente, la diagnosi eseguita sul 60enne ricoverato questa mattina al pronto soccorso di Castellammare di Stabia ed affetto da polmonite interstiziale.



Le sue condizioni avevano fatto scattare i controlli di routine previsti in questi casi, con il paziente isolato in attesa del test del tampone per coronavirus.



Intanto in tutta la regione Campania è corsa agli approvvigionamenti di cibo con alcuni supermercati presi d’assalto anche a Castellammare di Stabia.

Legumi, scatolami vari, zucchero e altri generi alimentari andati a ruba.



Introvabili in città anche amuchina ed altri prodotti disinfettanti. Così come anche introvabili sono le mascherine.



Una psicosi priva di fondamento visto che in Campania non si sono per fortuna registrati casi di contagio.

Castellammare - Negativo il test coronavirus sul 60enne. Disinfettanti e mascherine introvabili

Condividi Facebook Twitter