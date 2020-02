Cronaca

Castellammare - Uomo al pronto soccorso con polmonite, in attesa del test tampone per coronavirus

Paziente in isolamento in attesa dell'esito del test.

di sr lunedì 24 febbraio 2020 - 10:46

Paziente in isolamento all’ospedale di Castellammare di Stabia. Si tratta di un 60enne, di cui non si conosce ancora la provenienza geografica, giunto al pronto soccorso con febbre forte e – pare – polmonite. Al paziente è stato effettuato il test per coronavirus con il tampone e, nell’attesa, messo in isolamento.



All'esterno del nosocomio stabiese la situazione appare tranquilla come si può vedere la foto scattata alle 10.

30 di questa mattina. Tuttavia la tensione, tra i pazienti ed il personale medico ed infermieristico è alta.



In ogni caso, potrebbe trattarsi di semplice influenza con aggravante della polmonite. Non resta che attendere l'esito del test che dovrebbe giungere nelle prossime ore.

seguiranno aggiornamenti

