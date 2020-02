Cronaca

Castellammare - Mercato dei fiori, la DDA sequestra l'azienda dei Cesarano. Duro colpo alle casse del clan

L'operazione della guardia di finanza si è conclusa ieri

di genesp mercoledì 12 febbraio 2020 - 14:43

La Direzione Distrettuale Antimafia infligge un altro duro colpo all'economia del clan Cesarano di Castellammare di Stabia. Nella giornata di ieri è stata infatti sequestrata un'azienda che, secondo i giudici napoletani, è riconducibile alla cupola della cosca ed è gestita direttamente dai parenti più stretti di Luigi Di Martino, alias o' profeta. L'Engy Service è stata raggiunta poche ore fa da un decreto di sequestro preventivo dall'Antimafia. La stessa operava nel mercato dei fiori occupandosi di intermediazione negli scambi floreali fra l'Olanda e l'Italia, in particolare fa i Paesi Bassi e l'area vesuviana.



Secondo quanto emerso dall'inchiesta Mercato dei Fiori che ha colpito il clan di Ponte Persica nel 2019, tale società era stata creata volutamente da Luigi Di Martino per monopolizzare completamente il traffico all'interno dell'area e poter quindi estendere a macchia d'olio il suo raggio d'azione.

Tale società era stata imposta ai tanti imprenditori che ogni giorno lavorano nel mercato a confine fra Castellammare e Pompei rappresentando di fatto una vera e propria estorsione nei confronti del libero commercio.



Per tali ragioni l'azienda è stata sequestrata. Secondo quanto appurato dalla guardia di finanza di Torre Annunziata in collaborazione con i miitari di Castellammare di Stabia, la stessa era diretta da alcuni cognati di Luigi Di Martino o' profeta che sono stati tra l'altro arrestati nella stessa operazione dello scorso anno. Al momento L'Engy Service è quindi sotto forma di sequestro preventivo e non può più operare nel settore nella quale si era affermata nel corso degli anni. Ennesimo segnale quindi di come la Direzione Distrettuale Antimafia, nonostante gli arresti, continua ad indagare nel territorio stabiese per depennare una volta e per tutte il fenomeno della criminalità organizzata.

