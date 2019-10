Cronaca

Castellammare - Lite tra condomini in via Galeno, donna incinta finisce al Pronto Soccorso dove lo scontro continua sino all'arrivo della Polizia

Futili i motivi della lite tra due famiglie tra cui non circolava buon sangue

di Simone Rocco lunedì 7 ottobre 2019 - 22:39

Attimi di tensione questa sera in via Galeno. Due famiglie, tra cui già da tempo non correva buon sangue, hanno dato vita ad una rissa che ha coinvolto anche una donna incinta. Futile il motivo alla base della discussione poi degenerata, sembra infatti che a far alzare i toni sia stato l’aver lasciato aperta la porta dell’ascensore da parte di un componente di uno dei due nuclei familiari. Un episodio non nuovo che ha rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nel giro di pochi minuti si è passati dalle offese allo scontro fisico, tant’è che per placare gli animi è stato necessario l’intervento della polizia. Non bastasse quanto avvenuto, lo scontro tra le due famiglie si è rinnovato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale San Leonardo dove, poco dopo l’arrivo della giovane donna incinta, sono sopraggiunti, al fine di far medicare le ferite riportate, due membri dell’altra famiglia.

Pochi attimi sono stati necessari per far salire nuovamente la tensione alle stelle con i medici che sono dovuti intervenire per sedare la lite. È stato poi necessario l’intervento delle forze dell’ordine che hanno definitivamente separato i protagonisti della vicenda raccogliendo le testimonianze dei presenti.

Non si tratta della prima lite tra condomini degenerata nei pressi del Rione San Marco, pochi mesi or sono si è infatti registrato un altro duro scontro tra vicini a causa di un’infiltrazione d’acqua in via Cicerone. Una accesa discussione costata cara ad un anziano poi deceduto per infarto.

