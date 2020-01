Cronaca

Castellammare - Furto di pneumatici in periferia, amara sorpresa per il proprietario di una Fiesta

E' successo ieri mattina a Ponte Persica.

martedì 21 gennaio 2020 - 13:19

Furto di pneumatici a Castellammare di Stabia. Ieri mattina l’amara sorpresa per un residente del rione Ponte Persica. Quando l’uomo è sceso di casa per recarsi a lavoro, la sua auto - una Ford Fiesta – era priva della ruota anteriore sinistra.



«Ma siamo proprio alla frutta – ha commentato l’uomo pubblicato la foto sui social – Ruota consumata. Ma poi, non ti sei reso conto che ci sono le telecamere?».





Un furto “anomalo” considerando l’esiguo valore della refurtiva. Quello del furto dei penumatici è un reato che sempre più spesso si registra ultimamente, e non solo a Castellammare di Stabia. Il motivo potrebbe essere quello della facilità con cui è poi possibile per il ladro rivenderli ed entrare in possesso di denaro contante.

