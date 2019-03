Cronaca

Castellammare - Festival della Munnezza, un successo

Centinaia di scout hanno realizzato sculture utilizzando materiale riciclato. Dalla Am Tecnology messaggi ai cittadini: «Collaborate, insieme possiamo fare grandi cose».

di sr domenica 3 marzo 2019 - 18:24

Insieme alle Associazioni Guide e Scout Cattolici Italiani – Zona Faito, stamattina in villa comunale i cittadini hanno partecipato a diverse attività dedicate al riciclo e al riutilizzo dei rifiuti, nonché ad un’inedita esposizione di sculture.



Il Festival della Munnezza ha rappresentato un nuovo modo per parlare di raccolta differenziata a Castellammare di Stabia, una giornata ecologica andata in scena con la collaborazione di AM Tecnology e dell’assessorato all’Ambiente. Per l’occasione è stata anche allestita un’area dedicata al conferimento di ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e di oli vegetali esausti. «Nei prossimi giorni - ha detto Gaspare Galasso, direttore tecnico Am Tecnology - insieme all'assessorato all'ambiente di Castellammare, metteremo in campo tante iniziative di sensibilizzazione. Innanzitutto andremo nelle scuole a spiegare ai ragazzi l'importanza di effettuare una corretta raccolta differenziata. Metteremo poi in campo progetti con associazioni del territorio il cui obiettivo, come fatto oggi, è quello di coinvolgere la cittadinanza a contribuire attivamente a politiche ambientali volte a far diventare Castellammare punta di diamante su questi temi.

Da parte nostra, come Am Tecnology, stiamo già da tempo mettendo in campo uomini e mezzi per raggiungere tali obiettivi.Dal 18 marzo, poi, partirà il nuovo calendario di conferimento rifiuti per le utenze commericiali. Castellammare così avrà un unico calendario di conferimento, semplificando in questo modo le operazioni di sversamento. Dobbiamo, tutti insieme, proseguire su questa strada e ben presto i risultati, che già si inziano a vedere, premieranno l'intera città».





I giovani scout dell’Agesci si sono messi all’opera con lavori di manualità e di riutilizzo del materiale di scarto, mentre nei pressi della Cassa Armonica sono stati distribuiti volantini esplicativi sulle modalità di differenziazione dei rifiuti e sul calendario di conferimento.