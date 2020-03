Cronaca

Castellammare - Coronavirus, 68enne positivo. I contagi salgono a 9

La zona la stessa di altri 2 contagi. In isolamento ci sono attualmente 26 nuclei familiari, per un totale di 92 persone.

martedì 24 marzo 2020 - 21:22

In serata la Protezione Civile della Regione Campania ha comunicato che un altro cittadino di Castellammare di Stabia è positivo al coronavirus (Covid-19). Si tratta di un 68enne che è ricoverato all’ospedale San Leonardo dallo scorso 21 marzo e che si era sottoposto al tampone, il cui esito nel tardo pomeriggio odierno è risultato positivo al Covid-19.



È molto probabile, nel caso in questione, una correlazione con altri due pazienti positivi al coronavirus in città. Il suo nucleo familiare, intanto, da diversi giorni è in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. «A lui, come a tutti gli altri 6 cittadini alle prese col virus, auguro una pronta guarigione» ha detto il sindaco Gaetano Cimmino.





Il resoconto dei pazienti contagiati dal coronavirus a Castellammare di Stabia si aggiorna così a 9 casi: 6 tuttora positivi, 2 deceduti e una guarita. In isolamento ci sono attualmente 26 nuclei familiari, per un totale di 92 persone.



La polizia municipale, intanto, ha effettuato 183 controlli sul territorio di Castellammare e ha denunciato 2 persone che circolavano senza valida motivazione: per entrambe scatta la quarantena obbligatoria in casa per 14 giorni con sanzione annessa.

