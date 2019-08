Cronaca

Castellammare - Caduta calcinacci dal ponte, via Acton chiusa fino a sabato mattina

La staticità del ponte non è a rischio: i sopralluoghi effettuati hanno del tutto accantonato questa ipotesi.

di Gennaro Esposito giovedì 29 agosto 2019 - 10:08

È ancora chiusa al traffico veicolare via Acton dopo la caduta di calcinacci dal ponte nella giornata di ieri. La strada del mare, secondo quanto previsto da Palazzo Farnese, potrà riaprire solamente sabato mattina quando gli interventi dei tecnici termineranno. In particolare, dopo alcuni accertamenti effettuati sulla struttura, è emerso che il ponte presentava un problema di degrado del calcestruzzo ed era necessario un intervento di ripristino corticale. Questa mattina gli operai si sono subito attivati per far rientrare l’emergenza ed eliminare il pericolo per bagnanti e pendolari. La staticità del ponte non è a rischio: i sopralluoghi effettuati hanno del tutto accantonato questa ipotesi. Lo stop, tuttavia, è solo per le auto. È stato infatti realizzato un percorso pedonale in totale sicurezza per garantire l’arrivo ai lidi a lavoratori e bagnanti.





Ancora pochi giorni di disagio quindi per gli stabiesi che dovranno fronteggiare nuovamente la chiusura di via Acton dopo i problemi delle scorse settimane. Proprio in quella zona, infatti, un autobus sprofondò con un pneumatico in una voragine formatasi a causa dell’usura della zona. Ora, a distanza di pochi giorni, un nuovo problema impone lo stop alle auto e ai bus di linea che collegano la zona di Pozzano, ancora frequentatissima nonostante la fine dell’estate. La polizia municipale e il Comune di Castellammare di Stabia puntano a riaprire la strada per il prossimo weekend, ultimo di agosto nel quale le spiagge potrebbero essere prese d’assalto per l’ultimo assaggio dell’estate.