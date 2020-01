Cronaca

Castellammare - Bomba carta davanti una palazzina, mistero sul movente

Squarcio nella parete esterna, vetri in frantumi. Per fortuna non si sono registrati feriti.

di sr sabato 18 gennaio 2020 - 08:19

Un boato, vetri in frantumi e gente terrorizzata. Giovedì sera una bomba carta è esplosa davanti ad una palazzina di tre piani di via Fossa Luna, periferia nord di Castellammare di Stabia. Per fortuna nessuno è rimasto ferito ed i danni sono stati limitati. La bomba carta ha prodotto un squarcio nella parete esterna della palazzina e la rottura di alcuni vetri, oltre a tanta paura.



Il tutto è accaduto poco dopo le 19 di giovedì sera. Ignoti, al momento, hanno piazzato una bomba carta davanti ad una palazzina dove abitano 3 famiglie. L’esplosione è stata tremenda tanto che gli abitanti dello stabile si sono subito riversati in strada per la paura.





Sul posto giungono subito polizia, carabinieri e vigili del fuoco. Una volta appurato che non ci sono feriti e danni gravi, le forze dell’ordine avviano subito le indagini. Vengono ascoltati gli abitanti della palazzina ed alcuni residenti della zona. Al momento è esclusa la pista del racket, mentre si seguono quelle di un episodio legato a questioni personali. Un debito, una lite o un fatto passionale sono al momento le ipotesi più accreditate, anche se non si escludono le altre piste investigative.

