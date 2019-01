Cronaca

Castellammare - Abbattimento barriere architettoniche, tante le proposte emerse dal confronto politica-associazioni

Un bel momento di confronto e sensibilizzare sul tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche si è tenuto ieri 18 Gennaio a Castellammare di Stabia organizzato dal Forum disabilità.

sabato 19 gennaio 2019 - 14:26

Ad introdurre la serata è stato il valido Architetto Domenico Vozza che con competenza e professionalità ha introdotto il tema del PEBA, piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. La presenza di tante persone ci fa comprendere che esiste una grossa sensibilità sul tema. La testimonianza del Presidente dell'associazione "Ci raccontiamo", Paolo Schettino ha evidenziato come tanto ci sia da fare per l'accesso agli uffici pubblici ma ancora di più per gli esercizi pubblici: negozi, cinema e ristoranti. Occorre prima di tutto abbattere le barriere mentali. La combattiva Giusy Sbaglio dell'associazione DIV. A ha evidenziato il problema dei marciapiedi con le relative rampe, facendo notare che esiste un problema sostanziale quello dei parcheggi per disabili. Ha fatto anche una proposta che potrebbe essere di immediata attuazione e cioè poter parcheggiare nelle strisce blu pagando solo la prima ora per chi ha l'apposito permesso. Bisogna anche punire chi usa indebitamente questo permesso. Ha invitato i politici a passeggiare con la sedia a rotelle per le strade stabiesi, questa proposta è stata accolta dai politici presenti da realizzare in primavera.

Il presidente dell'ACLI 4D Bruno Cammarota, papà di un ragazzo con grave disabilità, ha con molta franchezza parlato ai politici presenti chiedendo di accelerare sul tema. Pur avendo un’ ottima legislazione in materia di disabilità questa è totalmente inattuata nei nostri territori. Anche la legge del dopo di noi va rivista per renderla più attuabile.



Il sindaco Gaetano Cimmino portando il suo saluto ha ribadito l'importanza del tema e la disponibilità di questa amministrazione è disponibile al dialogo per iniziare un percorso virtuoso per eliminare le barriere architettoniche. La parola è poi passata agli altri politici, sotto la guida del giornalista Ernesto Manfredonia. Il primo intervento dell'Europarlamentare Isabella Adinolfi ha evidenziato le problematiche per far passare in Europa alcuni temi che riguardano i disabili, e come occorra un lavoro non semplice per far sì che passino dei concetti semplici per abbattere le barriere architettoniche e mentali.



La parola è poi passata al consigliere regionale Flora Beneduce che ha evidenziato il suo lavoro per cercare di dotare tutte le spiagge delle sedie job e del lavori fatto, anche con gli altri consiglieri presenti, sull'abbattimento delle barriere che non permettono la comunicazione, favorendo la diffusione del linguaggio LIS.

La dott.sa Beneduce ci ha comunicato che la regione ha stanziato circa 13 milioni di euro per abbattere le barriere architettoniche e che a Castellammare toccano 90.000 euro, invitando il Sindaco Cimmino a spendere questi soldi. Dopo è intervenuto l'on. Catello Vitiello che stigmatizzava una diminuzione di fondi per i disabili nella legge finanziaria e come alcuni emendamenti non siano stati accolti.



Il consigliere regionale Luigi Cirillo evidenziava come il problema parcheggio per i disabili può subito essere risolto con una semplice ordinanza del Sindaco. Ha evidenziato il suo lavoro in commissione politiche sociali e come, anche grazie allo stimolo del Forum disabilità, si stia prodigando per l'accesso alle spiagge. Infine Alfonso Longobardi ci aiutava a comprendere meglio il tema del dopo di noi e delle opere già realizzate in altre regioni. Il suo prodigarsi per la nascita del fondo denominato durante noi sempre per i disabili di 500.000 euro da potersi utilizzare tramite gli ambiti territoriali. A chiudere gli interventi politici è stato l'assessore di Castellammare Antonella Esposito che ribadiva la disponibilità dell'amministrazione sul tema dell'eliminazione delle barriere e su come ci sia nel dos, documento operativo strategico in approvazione, una attenzione ai disabili. Anche l'istituzione del Garante per la disabilità, suggerito un po' di tempo fa all'amministrazione dal Forum disabilità, è un segnale importante di attenzione.



A chiudere la serata é stato Nino Di Maio del Forum disabilità che invitava a sognare, ma con concretezza. Il sogno è quello di realizzare un centro di eccellenza per il dopo di noi nell'ex Colonia dei ferrovieri, chiedendo a tutti di unirsi per realizzarlo. Il Forum disabilità ha sottolineato che vuole essere al servizio dell'amministrazione con le proprie competenze. Concretamente il Forum ha lanciato il COMITATO PEBA, sulla scia di quello delle altre città, da realizzare con uno spazio sul portale comunale dove ogni cittadino può evidenziare le barriere con una foto ed una breve descrizione. Il Forum disabilità chiede di fare il punto della situazione sul tema tra un anno per poter registrare miglioramenti sull’ abbattimento delle barriere architettoniche. Adesso inizia questa nuova sfida con la speranza che da qui a qualche mese ci sia la delibera comunale che istituisca formalmente il comitato.