Agerola - Turisti salvati sul Sentiero degli Dei dal soccorso alpino

Nuovi disagi dovuti al caldo torrido e a un piccolo incidente occorso a un membro di una comitiva pugliese.

domenica 4 agosto 2019 - 14:24

Con l’arrivo del solleone di agosto, si ripropongono anche i primi problemi sul Sentieri degli Dei di Agerola: nella giornata di ieri un gruppo di turisti provenienti dalla Puglia è stato infatti messo in salvo dopo aver segnalato diverse situazioni di difficoltà verificatesi sul tragitto montano. Provvidenziale, in questo senso, l'intervento i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), allertati mediante smartphone dagli stessi turisti, ad intervenire sul posto ed evitare che una tranquilla giornata di vacanza si trasformasse in tragedia.



Tutto è accaduto ieri mattina, quando una comitiva di turisti pugliesi partita da Bomerano (con l’obiettivo di raggiungere la frazione Nocelle di Positano) si è trovata in difficoltà subito dopo aver superato la località “Li Cannati”. I disagi sono stati dovuti, secondo quanto si è appreso, innanzitutto dal caldo torrido che continua a sferzare anche l’area dei monti Lattari e della costiera amalfitana. Ma a rendere la situazione più difficile è stato anche un piccolo incidente, capitato ad un membro della comitiva.





Il 118, ricevuta la chiamata, ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, che ha inviato sul posto un proprio equipaggio. In particolare, sul posto si è recato un elicottero del 6° reparto volo della polizia di Stato di Napoli, con all’interno un elisoccorritore del Cnsas. Sinceratosi delle condizioni dei turisti una volta sceso sul sentiero, il tecnico ha accertato che non c’erano impellenti problemi medici e sanitari. A quel punto ha atteso l’intervento della squadra terrestre che, una volta raggiunto il posto, ha rifocillato la comitiva proveniente dalla Puglia, scortandola fino al Comune di Positano.



Quello di ieri è l’ennesimo episodio spiacevole, capitato a un gruppo di turisti lungo il percorso del Sentiero degli Dèi, che collega la frazione Bomerano di Agerola con Positano. Fondamentale, così come già accaduto in precedenti occasioni, è stato l’intervento del Soccorso Alpino che, in poco tempo, è riuscito a soccorrere i turisti in difficoltà evitando guai più seri.