Agerola - Bambina di 10 investita da una moto guidata da un 18enne, è grave

La piccola è ricoverata al Santobono

di genesp giovedì 28 maggio 2020 - 12:53

Perde il controllo della sua moto e colpisce una bambina di 10 anni che passeggiava per strada. È quanto accaduto nella giornata di ieri ad Agerola, in via Case Milano. La piccola, grave fin dai primi momenti, è stata accompagnata d'urgenza all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi essere trasferita al Santobono di Napoli dove al momento lotta fra la vita e la morte. Le sue condizioni sono gravi a causa delle ferite riportate alla testa dovute al violento impatto con la moto guidata una giovane del posto di soli 18 anni.

Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto nella località dei Monti Lattari ed accertare eventuali responsabilità da parte del guidatore. Gli inquirenti stanno visionando anche le immagini del sistema di videosorveglianza oltre che ascoltare le testimonianze dei presenti al momento dell'incidente.

