Napoli - Apre il primo deposito Amazon ad Arzano, previsti posti di lavoro per 180 persone

Un punto di riferimento per l’intera regione che velocizzerà le consegne. Di Maio: «Renderemo attrattive quelle aree del Paese fino ad oggi poco coinvolte nel processo di trasformazione digitale.»

di Davide Soccavo mercoledì 3 aprile 2019 - 20:48

Consegne più veloci e soprattutto posti di lavoro. Apre a Napoli, precisamente ad Arzano, un nuovo deposito di Amazon, l’e-commerce statunitense più diffuso al mondo. Si tratterà di un punto di riferimento assai vantaggioso per le consegne, che rispetto a prima, saranno effettuate in tempi molto brevi. Circa 30 saranno le assunzioni per i lavorati all’interno del deposito e 150 gli autisti dei corrieri impegnati nei tragitti, che comprenderanno tutta la regione Campania. Gli addetti alle consegne ritireranno i pacchi presso il deposito di smistamento situato a Nord della città.



«La nuova struttura, sarà operativa nei prossimi mesi e lavorerà con diversi fornitori locali di servizi di consegna, continuando a investire nella sua rete di trasporti per espandere la propria capacità di consegna e velocizzare le spedizioni per i clienti –spiega l’azienda in una nota-. Amazon informa che sta aiutando i fornitori locali di servizi di consegna a far crescere il proprio giro di affari e aggiunge capacità e flessibilità alla sua rete di consegna per soddisfare la crescente domanda dei clienti.

A breve sul sito verranno riportate le posizioni dei magazzini. Da lì, ogni qualvolta il cliente effettuerà l’ordine, potrà segnare il percorso tramite il tracciamento, rimanendo sempre aggiornato sui tempi di consegna e i tempi stimati circa l’arrivo del pacco a destinazione. Una vera e propria svolta per l’azienda, un fascio di luce nel bel mezzo di una tempesta, considerate le recenti accuse nei confronti di Amazon per non aver tutelato i lavoratori che operano all’interno dei magazzini.



«Il primo investimento nel Sud Italia da parte di Amazon e sono contento che sia stata scelta la Campania per la creazione di nuovi posti di lavoro –ha affermato con entusiasmo Luigi Di Maio, Ministro dello Sviluppo Economico-. L’azienda ha già una presenza importante in Italia e la sfida che ci poniamo come Governo è di rendere attrattive quelle aree del Paese che fino ad oggi sono state poco coinvolte nel processo di trasformazione digitale in atto.»