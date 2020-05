Sport

Volley - Premiato il merito sportivo: Nemesi Stabiae promossa in B1

La Fivap ripaga la straordinaria cavalcata delle gialloblù prima dello stop: miglior squadra in assoluto e Final Four di Coppa Italia in sospeso

di Giovanni Minieri sabato 9 maggio 2020 - 16:12

La pallavolo stabiese può finalmente festeggiare. Premiato il merito sportivo della Nemesi Link Campus University, promossa dalla Fipav in B1 in quanto leader del girone I di B2 al momento dell’interruzione per la pandemia di coronavirus che ha messo in ginocchio l’intero paese. La cavalcata del sodalizio gialloblù è stata irresistibile: 45 punti in 16 gare, e miglior squadra in assoluto nel panorama nazionale con una classifica avulsa di 2.813 vincendo la concorrenza di Busa Foodlab Gossolengo e Warmor Gorle.

Ma non è tutto, perché le gialloblù guidate da Camiolo e Solimene avevano anche conquistato un appuntamento con la storia.

Il titolo di campione d’inverno aveva permesso alla Link Campus University di accedere ai quarti di Coppa Italia: dopo aver ribaltato tra le mura amiche (3-1) il ko al tie-break sul campo della Volley Reghion Reggio Calabria, le stabiesi si erano conquistate con prepotenza l’accesso alla prestigiosa Final Four Nazionale.

Un raggio di sole nella città delle terme, con le ragazze gialloblù vogliose di farsi valere (appena le condizioni lo permetteranno) anche in categoria superiore.

