Mancata assegnazione delle ore di sostegno agli alunni diversamente abili

Il Tar Campania (Napoli) continua a dar ragione ai genitori che lamentano la presenza, dell’insegnante specializzato, per un insufficiente numero di ore.

domenica 15 dicembre 2019 - 09:19

Nuovo accoglimento giudiziario per i legali stabiesi Aldo Esposito e Ciro Santonicola, in prima linea nella tutela degli alunni diversamente abili, ai quali è negato il sufficiente “apporto didattico” del docente di sostegno.



Il caso.



La ricorrente ha agito, nella sede giudiziaria, esigendo, da una scuola media (Comune Castellammare di Stabia) – per il figlio minore, con handicap grave (art.3, comma 3, l. 104/1992) - il riconoscimento del diritto all’insegnante specializzato, rapporto in deroga, anno scolastico 2019/2020 e sull’intero orario.



Si è lamentata l’assegnazione dell’insegnante sostegno, per un numero di ore settimanali (15) ritenuto “non sufficiente” rispetto alla patologia dalla quale l’alunno risulta affetto.



I legali stabiesi Aldo Esposito e Ciro Santonicola, patrocinatori della causa, hanno domandato, al T.A.R. Campania-Napoli, l’accertamento, nell’anno scolastico 2019-20, del diritto ad ottenere, dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come da valutazione contenuta nel P.E.I.



All’udienza del 20/11/2019 la causa è passata in decisione, con sentenza pubblicata il 06/12/2019, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, Presidente dott.ssa Pierina Biancofiore.



Per il Collegio Giudicante:



“Nel caso concreto, l’attribuzione di 15 ore di sostegno, su un orario scolastico complessivo di 30 ore, da parte dell’Amministrazione scolastica, e, quindi, di un numero ore di sostegno inferiore a quello auspicato dalla stessa Amministrazione scolastica, è senz’altro illegittima”.



Si riportano le rilevanti conclusioni del T.

A.R.:



“Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:



a)dichiara l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno assegnato un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quanto auspicato dal P.E.I.;



b)per l’effetto, accerta il diritto del minore, indicato in epigrafe, ad essere assistito da insegnanti di sostegno per l’intero orario scolastico;



c)condanna, l’Amministrazione scolastica competente, alla conseguente attribuzione, alla parte ricorrente, di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico innanzi quantificate;



d)qualora l’Amministrazione scolastica non ottemperi, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, nomina Commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio, che provvederà, ai sensi e nei termini di cui in motivazione, al compimento degli atti necessari all'esecuzione della presente sentenza.





Per info di ogni tipo sul “RICORSO SOSTEGNO NEGATO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- RICONOSCIMENTO DELL’ASSISTENZA PER L’INTERO ORARIO SCOLASTICO”, si inoltri WhatsApp scritto al numero 3661828489 (no telefonate). Risponderanno direttamente i legali ESPOSITO/SANTONICOLA, con un vocale, in media entro sette giorni dall’invio.



In alternativa, è possibile contattare il numero fisso 08119189944, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:45 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.

