Concorso dirigenti scolastici 2019 provvisoriamente annullato dal TAR del Lazio

Gli avvocati stabiesi Aldo Esposito e Ciro Santonicola, esperti di diritto scolastico, assicurano, a tutela degli "aspiranti dirigenti esclusi dalla prova orale", una pendenza giudiziaria che è ancora possibile realizzare, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

domenica 7 luglio 2019 - 09:48

Il TAR del Lazio

Il 2 luglio scorso, il TAR Lazio, sezione III bis, ha annullato, con sentenza, gli esiti delle prove scritte concorso d.s. 2018/19, per la ritenuta incompatibilità di tre commissari d`esame.



La pronuncia giudiziaria è scaturita da un contenzioso amministrativo, avviato nei mesi scorsi, per far emergere le possibili illegittimità dell'intero impianto procedurale di svolgimento delle prove scritte, utilizzato dal MIUR nelle diverse regioni italiane.



Nei prossimi giorni saranno discussi nuovi ricorsi, al TAR Lazio, anche a tutela di docenti che hanno lamentato, durante l'esame computerizzato, il malfunzionamento del software o della tastiera; diversamente, in consiglio di stato, il giorno 10/07/19, sarà deciso se sospendere o meno l`annullamento della prova scritta.



Ebbene, il Consiglio di Stato potrebbe, da un lato, sospendere gli effetti della sentenza t.a.r. che ha annullato il concorso; dall'altro potrebbe (nel merito) valorizzare alcune lamentate illegittimità (quali, ad esempio, la questione anonimato o la genericità nella valutazione), rafforzando, in tal caso, la posizione dei ricorrenti.



Non va dimenticato che, in occasione della fase preselettiva (stesso concorso d.s. 2018/19), laddove il t.a.r. Lazio, nel contenzioso patrocinato dagli avvocati stabiesi Aldo Esposito e Ciro Santonicola (fondato sull'invalida procedura per il malfunzionamento delle postazioni informatiche), aveva disposto la ripetizione dei test preliminari, il Consiglio di Stato, stravolgendo il pronunciamento cautelare, ammetteva, i ricorrenti, direttamente alle prove scritte.





A questo punto, coloro che volessero procedere con il "ricorso al Presidente della Repubblica, avverso l'esclusione dalla prova orale d.s. 2018/19", possono cliccare sul sottostante link:



https://scuolalex.it/ricorso-santonicola-concorso-dirigenti-scolastici-2018-19-al-presidente-della-repubblica/



