Sant’Antonio Abate - Il Sindaco Abagnale eletto nel Consiglio direttivo di Anci Campania

Doppio traguardo per l’amministrazione Abagnale: il consigliere Calabrese eletto come Delegato campano per l’assemblea nazionale di Anci.

di Maria Felice Ferrara venerdì 18 ottobre 2019 - 17:24

«Due ottimi traguardi per la nostra squadra». Con questa espressione il Sindaco di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, ha commentato i risultati conquistati dalla compagine abatese in seguito all’Assemblea elettiva di ANCI Campania, tenutasi nella giornata di mercoledi presso la Sala Cirillo della Città Metropolitana di Napoli.

Il neo Sindaco Abagnale, infatti, è stata eletta membro del Consiglio Direttivo regionale e resterà in carica per i prossimi cinque anni, proprio come il Sindaco di Caserta, Carlo Marino, che è stato eletto all'unanimità alla presidenza di ANCI Campania. Marino, che prende il posto di Domenico Tuccillo, era il candidato di una lista unica, presentata dai sindaci sottoscrittori, a conferma dell’unità auspicata e raggiunta tra le varie «anime» che compongono l’Anci, l’associazione dei Comuni fondata nel 1901.



Oltre ai 56 componenti del Direttivo campano, indicati tra sindaci e consiglieri comunali eletti in Campania, al contempo, sono stati votati i 29 delegati della Campania alla XIX Assemblea nazionale di Anci che si terrà ad Arezzo dal 19 al 21 novembre. Anche in questo campo, Sant’Antonio Abate ha riscosso il suo successo. A vestire le vesti di delegato campano sarà, infatti, il giovane consigliere abatese Gennaro Calabrese che non ha nascosto la sua soddisfazione: «Torniamo con la determinazione di poter dare un contributo significativo per quella che è la nostra realtà territoriale» - ha commentato a caldo sul suo profilo facebook.

Un risultato di grande valore, insomma, per l’amministrazione Abagnale che potrà essere usato come uno strumento per affrontare i problemi del Comune e trovare risposte e soluzioni concrete alle reali esigenze dli territorio.

