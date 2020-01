Politica & Lavoro

Gragnano - Il Ministro Costa in visita al museo della biodiversità

Longobardi: «Sinergia istituzionale per difendere ambiente e territorio».

venerdì 31 gennaio 2020 - 20:19

«Parlare ai giovani di Ambiente, Scuola e Legalità, significa investire nel futuro». Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa a conclusione dei lavori del convegno organizzato a Gragnano (Na) dall’Assoforense, in collaborazione con gli Ordini dei Giornalisti della Campania e degli Avvocati di Torre Annunziata. «In passato le nostre generazioni non hanno saputo costruire ciò che i giovani oggi stanno modellando con forza, con quella spiccata sensibilità ambientale. Stiamo assistendo a qualcosa un tempo impensabile, i giovani, i bambini, istruiscono gli adulti nel loro percorso di educazione ambientale.



IlMinistro, poi, ha visitato il museo della Biodiversità. «Oggi con il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa abbiamo visitato il Museo delle Biodiversità di Gragnano. Abbiamo condiviso la necessità di lavorare in piena sinergia istituzionale, al di là delle reciproche posizioni politiche, nell'interesse esclusivo del territorio e della difesa ambientale».

Lo ha detto il Consigliere regionale Alfonso Longobardi, Vicepresidente della commissione bilancio.



«Al nostro fianco anche gli amici dell’associazione Protezione Verde Catello Filosa, Giovanni Calogero ed i tanti altri volontari ai quali va il doveroso ringraziamento per l’eccezionale lavoro - ha proseguito Longobardi - Abbiamo avuto tutti modo di confrontarci sulla necessità di difendere l’ambiente e la natura ed in tal senso ho evidenziato le opere che in questi mesi abbiamo fatto partire per il nostro territorio, dal completamento delle reti fognarie mancanti all'eliminazione degli scarichi reflui impropri, dalla ultimazione dei collettori al completamento degli impianti di depurazione. L'ambiente è una delle nostre priorità per rendere sicure le nostre città e salvaguardare la salute pubblica» ha concluso Longobardi.

