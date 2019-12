Politica & Lavoro

Campania - Legge stabilità, misure a favore delle Antiche Terme di Stabia e per la pasta di Gragnano

Accolte due proposte provenienti da Forza Italia che prevedono lo stanziamento di importanti risorse per la valorizzazione delle due eccellenze del territorio.

venerdì 20 dicembre 2019 - 09:42

La commissione bilancio in sede di approvazione della Legge di stabilità regionale 2020 ha accolto due proposte provenienti da Forza Italia che prevedono lo stanziamento di importanti risorse per la valorizzazione delle Antiche Terme di Stabia e per il Museo della pasta a Gragnano.



«Ampia è stata la convergenza sulle proposte per due temi che ritengo che non abbiano colore politico ma mirano giustamente a promuovere le eccellenze del nostro territorio» ha detto il Consigliere Regionale della Campania, Alfonso Longobardi, Vicepresidente della Commissione Bilancio.

«Abbiamo fatto un buon lavoro in commissione bilancio e sicuramente la Legge di stabilità rappresenta un ottimo strumento di rigore e sviluppo - prosegue - Manteniamo un forte controllo sulla tenuta del bilancio regionale ma al tempo stesso non mancano investimenti e risorse per la crescita e lo sviluppo».

