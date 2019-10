Verso Salisburgo-Napoli. Carlo Ancelotti in conferenza stampa Â«Fondamentali le due gare contro il Salisburgo per passare il turnoÂ»

Napoli Calcio

Verso Salisburgo-Napoli. Carlo Ancelotti in conferenza stampa «Fondamentali le due gare contro il Salisburgo per passare il turno»

Amin Younes «Abbiamo rispetto dei nostri avversari, ma imponendo il nostro gioco faremo nostra la partita»

di Giovanni Minieri mercoledì 23 ottobre 2019 - 14:45

Per analizzare i temi più caldi di Salisburgo-Napoli, è intervenuto in conferenza stampa Carlo Ancelotti accompagnato dall'attaccante Amin Younes.







FONDAMENTALI LE GARE CONTRO IL SALISBURGO PER PASSARE IL TURNO. "Il Salisburgo è partito con il piede giusto in stagione. Pur cambiando tanto, ha mantenuto la propria identità coniugando l'intensità con la velocità. Le due gare contro gli austriaci saranno fondamentali per il passaggio del turno: affrontiamo una squadra che ha tutte le carte in regolare per puntare al passaggio del turno, e dovremo disputare due partite importanti per staccare il pass verso gli ottavi. Voglio vedere una squadra che mostri idee e voglia di prendere il controllo del match utilizzando le migliori qualità idividuali e collettive. Dovremo essere attenti perchè il Salisburgo ha attaccanti con caratteristiche diverse ma complementari, per cui sia nello stretto che in profondità possono far male"



QUALITÀ E PERSONALITÀ. "Mi aspetto che il Napoli giochi con qualità, ma soprattutto personalità. Lontano dal San Paolo si corre il rischio di essere intimoriti dall'ambiente, ma il tifo dei nostri avversari non dovrà distrarci. L'obiettivo sarà quello di imporre il nostro gioco, perchè è l'unica via per ottenere una prestazione di livello. Gare come queste si vincono con l'aiuto di 14 uomini: l'intenistà giocherà un ruolo importante, ed anche i ragazzi che inizialmente siederanno in panchina potrebbero costitutire il nostro valore aggiunto. Milik ha avuto spazio quando è stato bene, ora è un calciatore ritrovato e potrebbe giocare dal primo minuto. Lozano sta bene: prese un brutto colpo, ma il giorno dopo era già pronto ad allenarsi. Ha smaltito il fuso orario ed è prontissimo a dare il proprio contributo alla causa. Llorente sarebbe senz'altro in vantaggio qualora avessi la certezza di giocare per tutti i 90 minuti all'interno dell'area del Salisburgo.

Non posso anticipare nulla, ma torneranno sicuramente utili gli attaccanti bravi".



DANDO IL MASSIMO, POSSIAMO CONQUISTARE I 3 PUNTI. "Sono felice nel mondo del calcio, che è la mia più grande passione. La vittoria contro il Verona non ha cambiato assolutamente nulla per ciò che concerne l'ambiente. Contro gli scaligeri abbiamo soltanto avuto più tempo a disposizione per preparare la gara, ma anche in pochi giorni abbiamo fatto tutto quanto nelle nostre possibilità. Dando il massimo, possiamo conquistare i 3 punti"



Partita amarcord per Amin Younes, che dall'altra parte si troverà di fronte il difensore Maximilian Wober, suo ex compagno ai tempi dell'Ajax.



PARTITA IMPORTANTE E DIFFICILE. "Sarà una partita importante e difficile. Giochiamo in un ambiente caldo contro un avversario che interpreta sempre un calcio offesivo e di spinta continua. Dobbiamo essere pronti a ribattere la loro pressione a poi imporre la nostra mentalità. Conosciamo la difficoltà del match ma abbiamo allo stesso tempo fiducia nei nostri mezzi".



SALISBURGO SQUADRA GIOVANE E PROPOSITIVA."Il Salisburgo è una squadra giovane e piena di entusiasmo. Ha molti elementi di talento ed una idea di calcio sempre propositiva. Abbiamo gradissimo rispetto delle loro potenzialità, però sappiamo che se riusciremo a imporre il nostro gioco possiamo ottenere un risultato positivo".



FELICISSIMO DI VESTIRE LA MAGLIA AZZURRA. "Io intanto ringrazio il mister per questa fiducia che sento e che mi ha dato. Spero sempre di crescere e di poter dare il mio contributo in questa stagione lunga e impegnativa. Il Napoli è un Club splendido e sono felice di essere in azzurro"

