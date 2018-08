Napoli Calcio

Verso Liverpool - Napoli! " convocati e resoconto della seduta di allenamento di ieri

di Annalisa De Martino sabato 4 agosto 2018 - 11:52

Il Napoli è a Dublino, dove questa sera, affronterà il Liverpool in amichevole. La squadra, nella seduta pomeridiana di ieri, in avvio ha svolto riscaldamento a secco e di seguito torello con la rosa divisa in due gruppi. Successivamente, lavoro di reattività e seduta tecnico tattica a tutto campo. Partita a campo ridotto ed infine esercitazioni a tiro. Zielinski ha ricominciato ad allenarsi svolgendo differenziato e corsa sul campo. Assente alla seduta, Koulibaly, colpito da influenza. Dopo Liverpool, per gli azzurri sarà la volta del Borussia Dortmund a San Gallo, martedi 7 agosto, per poi concludere con il Wolfsburg in Germania, sabato 11 agosto.

Tonelli, colpito da un attacco febbrile, non è partito con il team. Mertens, invece, raggiungerà il gruppo a San Gallo. Questi i convocati di Ancelotti per la tournée: Portieri: Karnezis, Contini e Marfella Difensori: Albiol, Chiriches, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Luperto, Hysaj Centrocampisti: Allan, Diawara, Fabian, Hamsik, Rog, Zielinski, Grassi Attaccanti: Callejon, Inglese, Insigne, Ounas, Verdi, Vinicius, Milik.

