Udinese-Napoli affidata a Maurizio Mariani di Aprilia: Statistiche e Precedenti

di Giovanni Minieri giovedì 18 ottobre 2018 - 14:31

Udinese-Napoli sarà diretta dall'arbitro Mariani di Aprilia.



Assistenti Bindoni-Paganessi. IV uomo: Ghersini. VAR: Chiffi-Valeriani.



Con Mariani il Napoli ha sempre vinto. Questi i 4 precedenti in Serie A



Napoli-Empoli 2-0 il 26 ottobre 2016

Napoli-Crotone 3-0 l’12 marzo 2017



Spal-Napoli 2-3 il 23 settembre 2017

Crotone-Napoli 0-1 29 dicembre 2017







Sabato si giocherà la sfida numero 73 in Serie A tra Udinese e Napoli.



E' l'edizione numero 37 al Friuli.



Questo il bilancio delle 36 gare precedenti in campionato: 13 vittorie Udinese, 17 pareggi e 6 successi degli azzurri.

Sono 56 i gol dell'Udinese, 39 i gol del Napoli.



Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro l’Udinese in Serie A:

26 novembre 2017 – Udinese vs Napoli 0-1





Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro l’Udinese in Serie A:

19 aprile 2014 – Udinese vs Napoli 1-1





Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro l’Udinese in Serie A:

3 aprile 2016 – Udinese vs Napoli 3-1





Il Napoli ha vinto le ultime 4 partite contro i friulani in Serie A (tra San Paolo e Friuli).

