Napoli Calcio

Nazionale Italiana: Gli azzurri Insigne e Meret convocati da Mancini

Torna anche Quagliarella. Prima convocazione per Bastoni.

di Annalisa De Martino sabato 2 febbraio 2019 - 13:14

Alex Meret e Lorenzo Insigne, sono stati inseriti nella lista del Ct Mancini per il raduno della Nazionale Italiana al Centro tecnico di Coverciano, che si terrà nei giorni lunedì 4 e martedì 5 Febbraio.



L’incontro, sarà di preparazione ai primi due incontri per le qualificazioni europee che vedranno l’Italia impegnata rispettivamente con Finlandia e Liechtenstein, in programma sabato 23 Marzo (ore 20.45) allo stadio ‘Friuli’ di Udine e martedì 26 Marzo (ore 20.45) allo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma.



Per Lorenzo Insigne si tratta di una chiamata di ordinaria amministrazione, cosa che non lo sarà per il giovane Meret che dopo l’infortunio di inizio anno, avrà la possibilità di mettersi in mostra nuovamente.



Per il giovane portiere classe ‘97 si tratta, infatti, di un ritorno, essendo già stato convocato nell’era Conte.



Altro nome che balza agli occhi di tutti è quello dello stabiese, Fabio Quagliarella che torna il Nazionale dopo 3 anni e mezzo di assenza.



L’ultima chiamata risale, infatti, al 2015. Dopo le grandi prodezze compiute in campionato (16 reti mette a segno sin oggi) sarebbe stata un’eresia non offrirgli nuovamente una possibilità.



Premiato anche il rendimento del difensore del Parma Alessandro Bastoni (classe ’99), convocato per la prima volta dalla Nazionale.

Tra i giovani che hanno ben figurato troviamo: Nicolò Zaniolo (classe ’99)di provenienza dalla Roma, Sandro Tonali (classe 2000) del Brescia, Moise Bioty Kean (classe 2000) della Juventus e Nicolò Barrella (classe 1997) del Cagliari.



Di seguito, l’elenco completo dei convocati del CT Mancini:



Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);



Difensori: Alessandro Bastoni (Parma), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Giorgio Chiellini (Juventus), Andrea Conti (Milan), Domenico Criscito (Genoa), Mattia De Sciglio (Juventus), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Manuel Lazzari (Spal), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus);



Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Marco Benassi (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);



Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Roberto Inglese (Parma), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria).