Napoli - Piotr Zielinski: Â«Vincere lo Scudetto a Napoli sarebbe un sognoÂ»

Arrivano a scaglioni i "big" azzurri in Trentino. Tre giorni fa è stato il turno di Piotr Zielinski, voglioso di lavorare sodo sul rettangolo verde di Carciato, per raggiunge quanto prima il top della forma in vista dei prossimi amichevoli che Carlo Ancelotti non vorrà steccare. Il centrocampista polacco ha mostrato tutta la propria determinazionae davanti ai microfoni di Radio Kiss Kiss.



OBIETTIVO: VINCERE: "Abbiamo una squadra forte e competitiva, l'obiettivo è vincere. Ho abbracciato Ancelotti con grande affetto appena sono arrivato. Mi ha fatto gli auguri per il matrimonio, un passo importante nella mia vita. Spero possa essere anche uno step di crescita per la mia carriera. Quest'anno ho grande voglia di dimostrare il mio valore ed esprimere tutte le mie potenzialità".





ANCELOTTI MAESTRO DI CALCIO. "Ancelotti è un maestro di calcio e con lui sono certo che potrò affermarmi in maniera definitiva. E' un allenatore vincente e ci sta trasmettendo questa mentalità. Personalmente mi rendo conto di non aver avuto sempre un rendimento costante, ma sto maturando anche come uomo e mi sento pronto al grande salto insieme alla squadra".



IL SOGNO SCUDETTO. "Sto discutendo il rinnovo, a Napoli sto benissimo e voglio giocare a lungo con questa maglia. L'obiettivo che ho in testa, però, è innanzitutto conquistare un trofeo o un traguardo importante quest'anno. Allo scudetto ci pensiamo sia io che i miei compagni. Vincerlo qui sarebbe un sogno. E noi faremo di tutto per conquistarlo."