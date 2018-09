Napoli Calcio

Napoli - Ottime notizie da Villa Stuart: Faouzi Ghoulam è completamente guarito

Dalla prossima settimana la freccia franco-algerina tornerà ad allenarsi con il gruppo

di Giovanni Minieri venerdì 7 settembre 2018 - 19:12

Foto Ssc Napoli

Finalmente Faouzi. Il lungo calvario della freccia franco-algerina sembra essere definitivamente alle spalle, e l’ex Saint-Etienne si prepara a riappropriarsi della corsia mancina per dare ulteriore solidità ad una linea difensiva che sembra in crisi di identità. L’infausto destino si è scagliato su Ghoulam quasi un anno fa: correva esattamente il 1° novembre 2017 quando con il Napoli in vantaggio per 1-0 sul Manchester City grazie ad un acuto di Insigne, il ginocchio del terzino subisce una torsione innaturale che si tradurrà in un lunghissimo stop nel momento più alto della carriera del cursore in maglia numero 31.

Rottura del legamento crociato del ginocchio destro, questa la diagnosi impietosa. Un fulmine a ciel sereno, soprattutto perché lungo la catena sinistra il Napoli aveva imparato ad essere prevedibile ma allo stesso tempo irrimediabilmente devastante. 11 le gare di campionato disputate con Faouzi Ghoulam signore e padrone della zona sinistra del rettangolo verde: 10 vittorie ed 1 pari con appena 8 reti incassate. Un’inezia se paragonate con i 6 gol subiti dall’attuale Napoli di Carlo Ancelotti nelle prime 3 sfide di campionato contro Lazio, Milan e Sampdoria.





Un inizio da urlo, con ben 1540 minuti complessivi raccolti in 17 gare tra Serie A e Champions League, impreziositi dalle prime 2 reti festeggiate in maglia azzurra contro Hellas Verona e Spal. Poi il lungo tunnel, partendo dal ginocchio fino alla rotula che fa crac in allenamento: la lenta riabilitazione e poi la luce prima fioca e poi sempre più intensa fino a respirare la sempre dolce aria dell'erba di casa.



“Come da programma, Faouzi Ghoulam è stato visitato a Roma dal Professor Mariani. Il controllo è stato positivo e lo stesso Mariani ha giudicato il calciatore completamente guarito. Dalla prossima settimana, quindi, Ghoulam potrà riprendere ad allenarsi in gruppo svolgendo determinati lavori con la squadra”.



Recita così il comunicato apparso sul sito ufficiale della Ssc Napoli: Faouzi Ghoulam scalda i motori, motivato a pallettoni per riprendersi il tempo perduto.

Gli ultimi articoli di Napoli Calcio