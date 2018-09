Napoli, Luperto: Â«Sono felicissimo di vestire la maglia azzurra, era il mio sognoÂ»

Napoli Calcio

Napoli, Luperto: «Sono felicissimo di vestire la maglia azzurra, era il mio sogno»

Sebastiano Luperto ai microfoni di Radio “Kiss Kiss” racconta le emozioni provate al debutto in maglia azzurra e del rapporto con il mister Ancelotti.

di Annalisa Di Martino sabato 29 settembre 2018 - 11:01

Sebastiano Luperto ai microfoni di Radio “Kiss Kiss” racconta le emozioni provate al debutto in maglia azzurra e del rapporto con il mister Ancelotti.



Che momento stai vivendo?



«Splendido. Sono nella rosa azzurra da vari anni, ma per la prima volta ho avuto piena fiducia del mister. Sono grato a Benitez per avermi fatto debuttare nel 2015, ma aver disputato una gara da titolare in questa stagione mi riempie di gioia».



RAPPORTO CON ANCELOTTI:



«Ancelotti parla con tutti e tiene tutti i calciatori in grande considerazione. Ti dà sicurezza e serenità. Questa è la sua più grande dote. Sappiamo che da un momento all'altro possiamo essere chiamati in causa e per questo motivo dobbiamo lavorare ed impegnarci per farci trovare pronti».



A Torino hai disputato un match di spessore:



«Sì, sono soddisfatto anche se potevo evitare il rigore.

Dovevo essere più pronto ad accompagnare l'azione e non essere irruento, però nel complesso mi sono trovato a mio agio e sono felice della mia prova e soprattutto della vittoria».



Adesso arriva un doppio scontro molto delicato tra campionato e Champions:



«Sì, intanto è stato importante vincere ieri per arrivare bene ai prossimi impegni. Ora concentriamoci sulla Juventus. E' una partita che so quanto sia importante per i napoletani. Giochiamo con i campioni d'Italia e vogliamo dimostrare di poter competere. Poi ci sarà il Liverpool e anche lì cercheremo la vittoria per poterci poi giocare la qualifiacazione nel girone».



Un messaggio per i tifosi azzurri:



«Innanzitutto che sono felicissimo di essere un giocatore del Napoli e che insieme alla squadra quest'anno daremo il massimo per regalare grandi gioie ai nostri sostenitori».

Gli ultimi articoli di Napoli Calcio