Napoli - La seria A si ferma per la pausa invernale. Si ripartirà il 13 con la Coppa Italia

Terminato così il girone di andata, la serie A si ferma per la pausa invernale.

di Annalisa De Martino mercoledì 2 gennaio 2019 - 12:21

Il 2018 per gli azzurri si chiude con il successo casalingo sul Bologna per 3-2 (a segno doppio Milik e Mertens), con 44 punti in classifica generale e secondo posto in solitario.



Un breve periodo di vacanza per i giocatori, che torneranno in campo nel terzo fine settimana del mese di gennaio. La 1ª giornata del girone di ritorno, che coinciderà con la 20ª giornata della stagione 2018/19, proporrà il big match tra Napoli e Lazio (Domenica 20 Gennaio alle ore 20.

30



Gli azzurri, invece, riprenderanno la preparazione il 7 gennaio a Castelvolturno.



Il Napoli, infatti, ritornerà in campo già il 13 gennaio per l'ottavo di Coppa Italia contro il Sassuolo sempre tra le mura casalinghe del San Paolo.