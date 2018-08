Napoli Calcio

Napoli, Inglese e Grassi in prestito al Parma

di Annalisa De Martino mercoledì 15 agosto 2018 - 12:50

Per il Napoli è tempo di sfoltire la rosa in vista dell’inizio della stagione, in programma sabato prossimo all’Olimpico contro la Lazio.



Il club azzurro, nella giornata di ieri, ha infatti ufficializzato il prestito oneroso di Roberto Inglese e Alberto Grassi al Parma.



I due fruttano al Napoli circa otto milioni per un anno in prestito: circa cinque per l’attaccante ex Chievo e 3 per il centrocampista. L’operazione chiude il cerchio su quanto aveva anticipato il presidente azzurro De Laurentiis, affermando che dopo i tre test internazionali Ancelotti avrebbe deciso chi sarebbe rimasto e chi no.



"Lasciatemi l'opportunità di ringraziare il Napoli ed il mister Carlo Ancelotti perchè ci hanno dato questa opportunità”.





Esordisce così, Samuele Sopranzi, procuratore di Roberto Inglese, in una breve interviste rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.



“Si apre una nuova avventura per Roberto che è felice di approdare a Parma. Inglese aveva capito di essere chiuso da Milik e Mertens, adesso vogliamo far bene per tornare al Napoli e provare poi a rigiocarci le nostre opportunità. Roberto, se avesse voluto, sarebbe potuto restare, ma Ancelotti ha chiarito le gerarchie e mi sembra giusto visto che Dries ed Arek sono due campioni. Ripeto, speriamo di ritrovarci tra un anno in azzurro".

