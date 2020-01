Napoli Calcio

Napoli - Gli azzurri riaprono la stagione

Vittoria importante per il morale e la classifica.

di Alfonso Naclerio lunedì 27 gennaio 2020 - 09:40

Vittoria fondamentale per gli uomini di Gattuso, un successo che segue quello di Coppa con la Lazio e che riapre la rincorsa al quarto posto attualmente occupato dalla Roma. Sono dodici i punti da recuperare, che sono tanti va detto, ma con 51 punti ancora a disposizione non è poi tanto assurdo pensare in una clamorosa rimonta.



La partita con la Juve è stata croce e delizia, sebbene la difesa ha ben funzionato con un Hysay in spolvero con poche disattenzioni. C'è da sottolineare come il Napoli, recuperato il pallone, non cambia marcia accelerando la manovra per un contropiede contro una difesa che in queste occasioni non sarebbe "preparata".



Come abbiamo detto, sugli scudi oltre ad Hysaj anche Di Lorenzo e Demme ed i due autori dei gol ovvero Piotr Zielinski ed il capitano Lorenzo Insigne, vero trascinatore in attacco ma anche in fase di copertura, cosa che va ben sottolineata visto che nella sua carriera il poco apporto in fase difensiva è stato ed è ancora attualmente il suo tallone d'Achille.



Tutti voti alti per gli azzurri, con un Meret che rientra alla grande facendo il suo dovere in porta e senza sbavature nel giro palla.

Si è visto un Milik che, sebben poco cercato negli ultimi 16 metri, dà una mano a far salire la squadra andando a cercare palloni utili per facilitare le corsie esterne e l'inserimento dei centrocampisti.



Lo stadio pieno e rumoroso per la seconda volta di fila ha dato ulteriori motivazioni alla squadra che adesso osserverà una giornata di riposo e da martedì potrà concentrarsi sul posticipo della prossima giornata contro la Sampdoria a Marassi (degli ex Gabbiadini, Quagliarella, Regini e Tonelli).



Non ci resta che restare fiduciosi per il prosieguo di stagione, mercoledì sera si saprà chi tra Inter e Fiorentina sarà l'avversaria delle semifinali di Coppa Italia con andata il 12 febbraio al San Paolo e ritorno in trasferta il 4 marzo con in mezzo l'andata degli ottavi di Champions sempre al San Paolo il 25 febbraio contro un Barcellona che con la defezione di Luis Suarez e possibili partenze e malumori (Vidal, Perez, Rakitic) fa molto meno paura.

