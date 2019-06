Napoli Calcio

Napoli - Azzurri in ritiro a Dimaro dal 6 al 26 luglio

Già fissate le prime amichevoli contro Benevento e Cremonese

martedì 25 giugno 2019 - 04:07

Arriva un'altra splendida estate azzurra sotto il cielo della Val di Sole. Per il nono anno consecutivo il Napoli sarà in ritiro a Dimaro-Folgarida. La squadra di Ancelotti svolgerà la preparazione pre campionato dal 6 al 26 luglio in Trentino.



Anche questa estate è previsto un programma ricco di appuntamenti di natura sportiva ma anche di eventi ludici e spettacolari. Un "menu" ampio e vasto, curato nei particolari sia per i numerosissimi tifosi azzurri che per le famiglie, come al solito numerosissime per apprezzare le bellezze naturali della Val di Sole.



Il Napoli arriverà a Dimaro sabato 6 luglio e svolgerà nel pomeriggio il primo allenamento.



Per ciò che riguarda l'aspetto strettamente tecnico, saranno 3 le amichevoli che vedrenno impegnati gli azzurri, tutte sul campo di Carciato. La prima sarà contro il Benevento, sabato 13 luglio. Le altre due si giocheranno venerdì 19 luglio (avversario da definire) e mercoledì 24 luglio contro la Cremonese alle ore 17.30.



Come al solito ci sarà spazio per gli incontri tra squadra e sostenitori azzurri.



Martedì 9 luglio, Ancelotti e 2 calciatori incontreranno il pubblico nel Centro Congressi di Folgarida.



Lunedì 15 luglio, 4 giocatori azzurri saranno in Piazza Madonna della Pace di Dimaro per salutare i tifosi.





Infine, giovedì 25 luglio, presentazione della squadra sempre in Piazza Madonna della Pace di Dimaro con musica e animazione di Decibel Bellini.



Articolato e intenso anche il programma artistico con tre serate dedicate e aperte al pubblico in Piazza Madonna della Pace..



Si inizia giovedì 11 luglio con lo show man napoletano Gino Rivieccio ed il suo esilarante monologo tra "musical", imitazioni e sketch.



Di seguito, giovedì 18 luglio, ci sarà il recital canoro di Sal Da Vinci e lo spettacolo di Made in Sud.



Infine, lunedì 22 luglio ancora cabaret degli artisti di Made in Sud reduci dal grande successo di Raidue.



Ad arricchire il ritiro in Val di Sole ci sarà, come di consueto, il Villaggio Azzurro realizzato da Prezioso Casa, ancora più denso di iniziative e di opportunità di svago soprattutto per i bambini e le intere famiglie, al fine di rendere sempre più belle ed entusiasmanti l’esperienza ed il soggiorno di turisti e tifosi in Trentino.



Inoltre, anche quest'anno, i sostenitori azzurri avranno la possibilità di acquistare i prodotti a marchio SSC Napoli presso l'Official Store presente all'interno del Villaggio Azzurro.