Napoli Calcio

Napoli - Arriva Ospina via Tonelli

di Annalisa De Martino sabato 18 agosto 2018 - 15:42

Si chiude con una cessione ed un nuovo innesto per mister Ancellotti, la sessione di mercato degli azzurri. Il Napoli ufficializza così l'arrivo di David Ospina dall'Arsenal con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre dice addio a Lorenzo Tonelli che andrà in prestito alla Sampdoria con obbligo di riscatto. Il centrale difensivo toscano, arrivato due anni fa da Empoli, ceduto dal club per la sovrabbondanza di centrali difensivi a disposizione, chiude quindi la sua esperienza in azzurro con un totale di undici presenze ed anche 3 gol nell'ultimo biennio. ”Grazie. Ai miei compagni dal primo all’ultimo: per me è stato un onore condividere lo spogliatoio in questi due anni.

Grazie. Napoli e tutti i napoletani per come mi avete accolto dall’inizio e per tutto l’affetto che mi avete sempre dimostrato. L’unico, vero ed enorme rimpianto è proprio quello di non essere riuscito a contraccambiare tutto questo con le prestazioni sul campo. Lascio un pezzo di me dalle vostre parti. Lascio un pezzo di vita, che porterò sempre con me...Ciao guaglió” Con questo messaggio apparso sul suo profilo “Instagrame” Tonelli, dice addio ai compagni e alla sua Napoli.

Gli ultimi articoli di Napoli Calcio