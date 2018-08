Napoli Calcio

Napoli - Agosto di fuoco per gli azzurri. Sabato la prima amichevole di lusso

di Annalisa De Martino mercoledì 1 agosto 2018 - 11:54

Dopo il ritiro in Val di Sole si aprirà per il Napoli un agosto ricco di appuntamenti prestigiosi. Questo il calendario delle 3 amichevoli di lusso che sosterranno gli azzurri. Sabato 4 agosto: Liverpool – Napoli, Dublino Aviva Stadium ore 18 (local time) Martedì 7 agosto: Borussia Dortmund - Napoli, St Gallen – Kybunpark Stadium ore 19.30 (local time) Sabato 11 agosto: Wolfsburg – Napoli, Wolfsburg – Volkswagen Arena ore 19.

30 (local time). I tifosi azzurri potranno assistere alle tre sfide senza alcun tipo di problema. Saranno, infatti, trasmesse in pay per view (ovvero pagando un ticket) su Tim Vision, Sky e Mediaset. I rispettivi canali verranno poi comunicati in prossimità delle gare. Le telecronache di Tim Vision saranno a cura del giornalista Carlo Alvino.

