Napoli Calcio

Inter-Napoli, Dirige Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo: Statistiche e Precedenti

di Giovanni Minieri mercoledì 26 dicembre 2018 - 03:50

Inter-Napoli sarà diretta dall'arbitro Mazzoleni di Bergamo.



Assistenti: Costanzo-Paganessi. IV Uomo: Abisso. VAR: Manganiello-Peretti.



Sarà la 21esima direzione di Mazzoleni in Serie A con il Napoli. Questi i precedenti







Siena-Napoli 1-1 il 16 dicembre 2007

Napoli-Empoli 1-3 il 17 febbraio 2008

Livorno-Napoli 0-2 il 24 gennaio 2010

Napoli-Cagliari 0-0 il 25 aprile 2010

Napoli-Parma 2-0 il 7 novembre 2010

Bari-Napoli 0-2 il 23 gennaio 2011

Napoli-Brescia 0-0 il 6 marzo 2011

Napoli-Parma 1-2 il 15 ottobre 2011

Palermo-Napoli 1-3 l’8 gennaio 2012

Lazio-Napoli 3-1 il 7 aprile 2012

Napoli-Parma 0-1 il 23 novembre 2013

Livorno-Napoli 1-1 il 2 marzo 2014

Palermo-Napoli 3-1 il 14 febbraio 2015

Napoli-Milan 3-0 il 3 maggio 2015

Bologna-Napoli 3-2 il 6 dicembre 2015

Crotone-Napoli 1-2 il 23 ottobre 2016

Genoa-Napoli 2-3 il 25 ottobre 2017

Torino-Napoli 1-3 il 16 dicembre 2017

Napoli-Bologna 3-1 il 28 gennaio 2018









Fiorentina-Napoli 3-0 del 29 aprile 2018







Sarà la 145 sfida in Serie A tra Inter e Napoli.

E' l'edizione numero 73 in casa nerazzurra.



Questo il bilancio dei 72 precedenti: 46 vittorie Inter, 17 pareggi e 9 successi azzurri.



Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro l’Inter in Serie A:

30 aprile 2017 – Inter vs Napoli 0-1



Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro l’Inter in Serie A:

11 marzo 2018 – Inter vs Napoli 0-0



Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro l’Inter in Serie A:

16 aprile 2016 – Inter vs Napoli 2-0