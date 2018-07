Napoli Calcio

Dimaro, presentata la nuova maglia del Napoli

di Annalisa De Martino mercoledì 18 luglio 2018 - 20:49

L’attesa è finita. Finalmente la nuova “Kombat 2019” ha un volto. La nuova maglia ufficiale del Napoli per la stagione 2018/2019, ultima creazione della kappa, è stata presentata nella sede del ritiro azzurro a Dimaro Folgarida. Il centro Ricerca & Sviluppo Kappa in collaborazione con la SSC Napoli mette a punto un tessuto tecnico dalla grafica aggressiva e impattante ispirata alla natura più selvaggia. La grafica, infatti, raffigura la sagoma di una pantera ruggente; per i portieri invece è presente l’icona di una testa di serpente che si evidenzia sulla schiena.

La Kombat 2019 è in tessuto ultra leggero e presenta cuciture in nylon stretch per dare ancora più elasticità, traspirabilità e comfort. E’ già in vendita sul web store ufficiale e negli store ufficiali alla stazione Centrale a Piazza Garibaldi e al Centro Commerciale Campania.

