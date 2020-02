Dal Mondo

Coronavirus, primi due casi confermati in Italia. Dichiarato lo stato di emergenza

Lunedì rientreranno 70 degli 80 italiani a Wuhan. Stop ai voli da e per la Cina.

di Ansa sabato 1 febbraio 2020 - 07:54

Il consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di sei mesi dopo che sono stati accertati i primi due casi di Coronavirus in Italia. Il governo ha stanziato 5 milioni di euro. "Alla luce della dichiarazione di emergenza internazionale dell'Oms - ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza - abbiamo attivato gli strumenti normativi precauzionali previsti nel nostro Paese in questi casi, come già avvenuto nel 2003 in occasione dell'infezione Sars. Le misure assunte sono di carattere precauzionale e collocano l'Italia al più alto livello di cautela sul piano internazionale".



Si è svolto nel pomeriggio il Comitato operativo della Protezione civile, al quale ha preso parte anche il premier, Giuseppe Conte, e il ministro della salute, Roberto Speranza. "Abbiamo approvato la designazione di Angelo Borrelli come commissario delegato" all'emergenza coronavirus, ha detto il presidente del consiglio.



"Abbiamo fatto questa riunione - ha aggiunto - per avere il coinvolgimento di tutte le autorità e componenti interessate. E' stata una riunione operativa. Il Paese, il sistema Italia ha adottato una linea di prevenzione e di precauzione con la soglia più elevata in Europa, siamo fiduciosi che la situazione proseguirà", ha detto Conte.



Rispondendo a chi gli chiedeva se gli italiani potranno condurre una vita normale, il presidente del consiglio ha risposto: 'Assolutamente sì'.



"Il nostro paese ha messo in piedi un sistema di prevenzione che ci consente di gestire in modo assolutamente adeguato questa situazione, nessuna paura e nessun allarmismo". Lo dice il commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus Angelo Borrelli al termine della prima riunione del Comitato operativo con il premier Conte.



Resta, comunque, l'allarme dopo la verifica dei due casi certificati: una coppia di turisti cinesi provenienti da Wuhan, che erano atterrati a Milano il 23 gennaio prima di arrivare 4 giorni fa in un hotel della Capitale. La coppia è ora ricoverata allo Spallanzani. I cinesi hanno fatto tappa a Milano, Verona, Parma, Firenze fino naturalmente a Roma, dove si sono manifestati i sintomi della malattia



Gli Usa vietano l'ingresso a tutti i cittadini stranieri che sono stati in Cina nelle ultime due settimane: lo ha annunciato il ministro della sanità Alex Azar. Washington imporrà anche una quarantena di 14 giorni agli americani che tornano dalla regione cinese di Hubei, dove si trova Wuhan.

Chiusura in forte calo per Wall Street, sui timori della diffusione del coronavirus dalla Cina. Il Dow Jones ha perso il 2,10% a 28.252,15 punti, il Nasdaq l'1,59% a 9.150,94 punti e l'indice S&P500 l'1,78% a 3.225,16 punti. La peggiore giornata dallo scorso 23 agosto.



Rientreranno dalla Cina con un velivolo KC-767A del 14° Stormo dell'Aeronautica Militare gli italiani presenti a Wuhan, la città cinese maggiormente coinvolta dal nuovo coronavirus.

Lo fa sapere il ministero della Difesa confermando che l'arrivo è previsto per lunedì 3 febbraio e che poi i connazionali saranno trasferiti in una "idonea struttura per la sorveglianza sanitaria di soli 15 giorni". Ieri il premier Giuseppe Conte ha annunciato la chiusura dei voli da e per la Cina. DI MAIO, LUNEDì I CONNAZIONALI IN ITALIA VIDEO



In mattinata gli ultimi voli previsti in arrivo e in 'schedule' prima della chiusura del traffico sono atterrati agli aeroporti di Malpensa e Fiumicino. Lo sbarco dei passeggeri è avvenuto con la consueta procedura prevista dal Ministero della Salute, con i medici della Sanità aerea muniti di protezioni, tuta, guanti e maschere i quali hanno misurato la temperatura, consegnato l'apposito vademecum e richiesto a tutti di compilare una scheda con i dati sulla residenza ed eventuali spostamenti per poter tracciare i passeggeri in caso di eventuale contagio. Anche il Pakistan, la Corea del Nord e la Kenya Airways hanno chiuso i collegamenti con la Cina. Stanno sbarcando nel frattempo dalla Costa Smeralda ormeggiata al porto di Civitavecchia i 1143 passeggeri che avrebbero dovuto sbarcare ieri e che sono rimasti bloccati a bordo per il sospetto caso di Coronavirus, poi rientrato.



Spallanzani, condizioni coppia discrete - Risultano ricoverati 2 pazienti positivi al test. Coppia cinese proveniente da Whuan. La moglie è in condizioni discrete, con interessamento polmonare e un po' di febbre. Il marito ha un interessamento polmonare più pronunciato. E' quanto emerge dalla conferenza stampa allo Spallanzani. In tutto sono ricoverati 12 pazienti provenienti dalle zone della Cina. Presentano sintomi modesti e sono sottoposti a test: altri 9 sono sti isolati e già dimessi dopo il risultato negativo. Altri 20 asintomatici che hanno avuto contatti primari con la coppia sono in osservazione.



Segnalare ogni possibile sintomo influenzale e stare lontani da neonati e persone con problemi respiratori. E' quanto la direzione dei Musei Vaticani, secondo quanto apprende l'ANSA, ha chiesto ai dipendenti per limitare ogni possibile rischio connesso al Coronavirus, anche in considerazione del fatto che sono migliaia i turisti asiatici che visitano i musei ogni settimana. La comunicazione è stata fatta a voce ed in via informale questa mattina.



Intanto c'è un primo bambino contagiato dal coronavirus in Germania, ha reso noto il ministero della Salute del Land della Baviera. Si tratta del figlio di un dipendente della ditta Webasto di cui ieri era stato annunciato il contagio. Finora in Germania i casi confermati sono sei, tutti collegati all'impresa bavarese che aveva ospitato una donna cinese risultata poi affetta dal virus una volta rientrata nel suo Paese.

