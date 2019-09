Dal Mondo

Conte: 'Deadline governo martedì'. Franceschini: 'Via i due vicepremier'

'Definirmi M5S è una formula inappropriata: non sono iscritto al Movimento, non partecipo a loro vertici'. Il programma: 'C'è molta consonanza tra i programmi Pd e 5s'.

di Ansa lunedì 2 settembre 2019 - 08:33

Governo senza vicepremier' è la proposta del Pd per 'far decollare' il governo Conte-bis. La lancia Franceschini, il candidato più accreditato per il posto, la sostiene Zingaretti ('è difficile, ma di tutto per il nuovo governo') dopo che il presidente incaricato si era smarcato dai 5S. 'Io del M5s? Una formula inappropriata', aveva risposto alla festa de Il Fatto Quotidiano. Intanto il blog delle Stelle annuncia che la votazione sulla piattaforma Rousseau sul governo M5S-Pd avverrà martedì dalle 9 alle 18. Reso noto anche il quesito: "Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?". Inoltre il programma di governo sarà consultabile online dagli iscritti.



"L'ho dimostrato con i fatti che non sono un premier per tutte le stagioni, quando al Senato è stata ritirata la mozione di sfiducia, quindi concretamente mi è stata proposta una rinnovata stagione, l'ho rifiutata". L'ha detto il premier incaricato Giuseppe Conte in diretta da Palazzo Chigi con la festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana.



"Definirmi M5s è inappropriato. Bisogna attenersi ad alcuni dati di fatto oggettivi. Io non sono iscritto al M5S, non partecipo alle riunioni del gruppo dirigente politico, non ho mai incontrato i gruppi parlamentari, anzi mi piacerebbe farlo per spiegare il programma. Resta il dato che c'è molta vicinanza, li conosco da tempo, lavoro con il M5S molto bene e il Movimento mi ha designato come ministro", spiega Conte rispondendo a chi gli chiede se è esatto definirlo un presidente del Consiglio "5 Stelle".



"Vedo un buon clima di lavoro. Da questo punto di vista sono convinto assolutamente che tutti sono disponibili ad accantonare il passato e a concentrarsi su questo importante progetto che riguarda l'intero Paese" sottoolinea Conte che precisa: 'La deadline del governo è tra martedì e mercoledì'



Quello di Beppe Grillo "è un intervento condivisibile per quanto riguarda l'impostazione, Grillo ha disegnato il futuro, ci invita a guardare in visione prospettica", ha aggiunto Conte, applaudito dalla platea. "Mi conforta il fatto che per le due forze politiche disponibili a sostenere questo progetto, abbiano molta consonanza nei punti programmatici. Confido che anche altre forze che hanno dato disponibilità potranno riconoscersi in questi punti programmatici".



"Il tema dei ministri adesso non è la massima premura, in questo momento è il programma. E definendo le linee strategiche chiederò indicazioni in modo da consentirmi di scegliere la migliore squadra". "Per una volta Beppe Grillo è stato convincente. Una sfida così importante per il futuro di tutti non si blocca per un problema di "posti". Serve generosità. Per riuscire a andare avanti allora cominciamo a eliminare entrambi i posti da vicepremier", scrive su Twitter Dario Franceschini (Pd) subito ritwittato da Orlando e Gentiloni.





"Lo so che è difficile ma stiamo facendo di tutto per dare a questo Paese un nuovo governo per riaccendere l'economia italiana", dice Zingaretti in un video postato su Twitter



Convinto che Di Maio debba restare centrale è il senatore M5s, Gianluigi Paragone. "Luigi Di Maio non piace al Pd perché sta difendendo quello che di buono avevamo fatto nel precedente governo. Luigi deve rimanere centrale. Anche a Chigi! (E lo dice uno che con Luigi ci ha fatto pure sane litigate)".



Il premier incaricato interviene anche sull'immigrazione: "Chi sbarca in Italia sbarca in Europa. Detto questo, non sarebbe affatto saggio pensare che non occorra perseguire una politica seria, rigorosa sull'immigrazione". Sulle politiche migratorie ha aggiunto la necessità di modificare il regolamento di Dublino, contrastare i traffici illeciti e lavorare sui meccanismi europei di accoglienza e distribuzione dei migranti. E i rapporti con la Lega? "Mi costringe a fare un salto indietro, sono proteso al futuro e sono concentrato al futuro".risponde Conte ad una domanda dei giornalisti del Fatto quotidiano, che l'hanno intervistato alla festa del quotidiano, a cui Conte ha partecipato in diretta da Palazzo Chigi.



Intanto la Presidenza del Consiglio ha reso noto che lunedì Conteincontrerà alcune associazioni delle persone con disabilità. A seguire, alle ore 10.45, una delegazione di comitati e associazioni di cittadini delle aree terremotate del Centro Italia.



Il ministro dell'interno Matteo Salvini si appella ancora al presidente della Repubblica Mattarella percè metta 'fine al mercato delle poltrone' indicendo le elezioni.



"Conte ha già scaricato i 5Stelle e ha abbracciato con entusiasmo il suo Pd. Che tristezza, da avvocato del popolo a avvocato della casta. Non potranno scappare dal voto all'infinito, noi lavoriamo e ci prepariamo a vincere" dichiara Salvini.