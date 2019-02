Verso Monopoli - Juve Stabia. Scienza: Â«Squadra in ripresa, pensiamo solo alle vespeÂ»

Juve Stabia

Verso Monopoli - Juve Stabia. Scienza: «Squadra in ripresa, pensiamo solo alle vespe»

«Vittoria importante contro gli azzurrostellati. Nonostante un inizio anno difficile stiamo tornando più in forma di prima.»

di Davide Soccavo sabato 16 febbraio 2019 - 08:47

La Juve Stabia si tiene stretto il pareggio ottenuto contro il Catanzaro, ma deve anche ringraziare Giannone per aver fallito goffamente il rigore a sei minuti dalla fine dell’incontro, consentendo alle vespe di confermare la propria imbattibilità. Uno 0-0 che ha ben rispecchiato quanto visto in campo durante i 90 e che di certo non ha deluso le aspettative del pubblico di casa. Da anni non si vedeva un Menti così gremito, ma non si hanno dati certi circa il numero esatto di tifosi che hanno riempito gli spalti. Stando ad alcune fonti, l’impianto sportivo avrebbe ospitato circa settemila tifosi in tutto.



Archiviato il pareggio con la compagine di Auteri, i gialloblù dovranno vedersela domani contro il Monopoli nella difficile sfida del Veneziani.

I gabbiani biancoverdi sono in fase di ricrescita e lo hanno dimostrato nel precedente incontro vinto per 3 a 1 contro la Paganese: «Una vittoria molto importante per noi - ha dichiarato nel post partita il tecnico Giuseppe Scienza ai microfoni di tuttomercatoweb-. Ne avevamo bisogno, dato che l’inizio del girone di ritorno è stato molto difficile a causa dei troppi impegni, tra turni infrasettimanali e Coppa Italia. Tuttavia, chi dice che la vittoria era data per scontata, sbaglia: gli azzurrostellati hanno già fornito un’ottima prestazione contro Catanzaro e Potenza e meritavano la vittoria. Pertanto, sono tre punti preziosi, ma azzeriamo tutto e pensiamo solo alla Juve Stabia.»