Juve Stabia - Vespe e Givova insieme, il pres. Acanfora: Â«Uniti possiamo realizzare grandi coseÂ»

Juve Stabia

Juve Stabia - Vespe e Givova insieme, il pres. Acanfora: «Uniti possiamo realizzare grandi cose»

«Se l'amministrazione sarà d'accordo ci piacerebbe avere a Castellammare il Givova Stadium». Langella commosso: «Siamo una grande famiglia, merito del presidentissimo Manniello.»

di Davide Soccavo sabato 8 giugno 2019 - 15:04

Si è svolta questa mattina presso la sede Givova di Scafati la conferenza di presentazione della sponsorizzazione tecnica al team stabiese, nell'ambito dell'accordo di sponsorship per tre stagioni calcistiche, con decorrenza dal 1 luglio 2019. Questa mattina hanno preso parte all'evento il Presidente GIVOVA Giovanni Acanfora, l’Amministratore Avv. Giuseppina Lodovico, il Direttore Marketing dott. Antonio Mandile, insieme ai principali volti della società stabiese, quali il presidente Andrea Langella e l'ingegnere Vincenzo D'Elia.



«La Juve Stabia è la squadra della nostra terra ed è giusto valorizzarla - ha spiegato Giovanni Acanfora, presidente Givova-. Da anni ritenevo opportuno sponsorizzare le vespe e siatene orgogliosi. Penso che sia arrivado il momento di dare una svolta epocale a questa squadra. Il nostro non sarà solo un sopporto finanziario, ma anche nei confronti della tifoseria: ci saranno campagne promozione dei prodotti juve stabia per gli abbonati, iniziativa fortemente presa in esame dal presidente Langella. Saranno eventi ciclici continuativi, per dimostrare che noi crediamo in questa squadra. E vogliamo promuovere tutti i bambini del territorio con le Accademy, e perchè no anche al livello internazionale. In questo modo ci ritroveremo con una tifoseria ancora più estesa. Avete dimostrato una città in festa alla promozione in B e avete dimostrato di essere persone che credono nella squadra. E riflettevo: non è detto che in Serie A non debba andarci un'altra squadra della Campania. Sognare è il motto di Givova. Noi tutti ci crediamo. Ci auguriamo di iniziare un nuovo campionato coesi e uniti.»



Poi ha aggiunto: «Vista l'apertura degli store a Castellammare, ci sarà la possibilità di premiare gli abbonati e ogni mesi verranno promossi progetti affinchè la tifoseria vesta i colori della Juve Stabia. Voglio riportare alla realtà. Che realizzeremo con dedizione e con lealtà, con la speranda di portare ottimi risultati. Abbiamo visto con piacere che sono state diffuse sul web maglie modificate con marchio Givova. E' segno che i tifosi sono impazienti di scoprire la maglia che rappresenterà la loro città. Noi nel rispetto del main sponsor ci proponiamo di fare il Givova Stadium a Castellammare. Se approvato dall'amministrazione potrebbe essere un bellissimo progetto.»



«Il nostro primo progetto è stata la sponsorizzazione -ha spiegato commosso il neopresidente Andrea Langella-. Infatti, abbiamo puntato tutto su Siroil. Castellammare ha tante risore: dalla Fincantieri al turismo.

Compresa la squadra calcistica, una delle più antiche della Campania. In quelle partite che ho visto allo Stadio ho notato un grande entusiasmo, oltre che una grande partecipazione. Ma quello che più mi ha colpito di questa squadra è il fatto che sia una grande famiglia. Ed è tutto merito di Manniello. Inoltre, io sono originario di San Giuseppe Vesuviano e dunque, i colori giallo e blù mi ricordano la Sangiuseppese, la squadra della mia città.»



«Mi sono sentito anni fa con il dg Filippi parlare di questa sponsorizzazione. Noto molto calore e molta energia positiva nell'ambiente e sono fondamentali sia nel calcio che nel buisness -commenta compiaciuto il direttore marketing Antonio Mandile-. Quindi sono sicuro che con questo presidente e questo ponsor sono sicuro che la Juve Stabia possa raggiungere risultati sorprendenti in breve tempo.»



«Il presidente Langella ha voluto che lo affiancassi in questa sfida, che la Juve Stabia affronterà ora enegli anni avvenire - ha affermato l'amministratore Vincenzo D'Elia-. Conosco il presidente da molto tempo e lui ha desiderato che fossi io ad amministrare la società. La società ha più anime. Ha sia una squadra che gioca dentro, che fuori dal campo, ma sicuramente quella che calpesta il sintetico del Menti è la più importante. Oggi siamo chiamati a responsabilità maggiori, visto il salto di categoria. Quindi è giusto che la società si proietti in questa realtà. E non ci dimentichiamo dei tifosi, coloro che daranno il sostegno in più ai giocatori. Senza tralasciare il sostegno delle amministrazioni. Il sindaco ci ha già dato il suo supporto economico che ci consentiranno di creare uno stadio adeguato.»



«In effetti questo è il coronamento di un sogno -spiega l'amministratore Giuseppina Lodovico-. Givova ha corteggiato la Juve Stabia da diversi anni, perchè professionalmente si vede una squadra ricca di contenuti, sia professionali che umani. Per fortuna grazie ad una serie di circostanze, nelle cose c'è anche un briciolo di fato e questa sponsorizzazione ha giocato un ruolo molto importante. Un altro aspetto da sottolineare è la proffessionalità del team della Juve Stabia. Noi abbiamo avuto modo di avere rapporti anche con squadre di Serie A. E questa professionalità non abbiamo trovato spesso. Vuol dire che si da molta importanza a quello che è un impegno contrattuale. Trovare la serietà in un impegno contrattuale è davvero ammirevole.