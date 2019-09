Juve Stabia

Juve Stabia - Cento anni dalla nascita di Romeo Menti

Avrebbe compiuto gli anni oggi il campione a cui è intitolato l'impianto sportivo di Via Cosenza. Il sindaco: «Campione leggendario.»

di Davide Soccavo giovedì 5 settembre 2019 - 20:23

(Romeo Menti)

Cento anni di storia, non solo di una grande squadra (una delle più antiche della Campania), ma anche di un grande campione. Oggi Romeo Menti, uno dei più importanti giocatori della storia del calcio stabiese, avrebbe compiuto 100 anni. Purtroppo la scomparsa del campione, avvenuta a Superga il 4 maggio 1949, ha spento i suoi sogni e quelli di 30 persone che persero la vita in quel tragico incidente.



«Nasceva 100 anni fa a Vicenza Romeo Menti, il leggendario campione a cui è intitolato lo stadio comunale di Castellammare di Stabia.» Ha spiegato per l'occasione il sindaco della città, Gaetano Cimmino.





«Menti giocò nello Stabia nella stagione 1944/45 Menti vincendo il campionato campano e laureandosi campione d'Italia liberata. Morì con i suoi compagni nella tragedia aerea di Superga nel 1949.»



Il primo cittadino ha concluso sui social, accennando al vecchio Stadio San Marco situato a Via Cosenza. «Nel vecchio impianto sportivo si trovava una lapide commemorativa posta dalla tifoseria stabiese: nel 1984 il nuovo stato fu intitolato al calciatore vicentino.»